Euro 2022 de handball : énorme déception pour la France, battue en petite finale par le Danemark (32-35)

La frustration de la défaite en demi-finale contre la Suède n'a sans doute pas été complètement digérée par l'équipe de France de handball. Leurs meilleurs ennemis danois, pourtant privés de leur star Mikkel Hansen, ont été plus constants sur l'ensemble du match. Les partenaires de Nikola Karabatic ont fini par plier (32-35). Solides et solidaires, les Français n'ont jamais baissé les bras mais ils ont affiché trop de lacunes durant le match pour espérer monter sur le podium. Ils terminent donc sur une note amère cet Euro chaotique, marqué par les blessures et les cas de Covid-19.

Fin du match 32 - 35

Les BLEUS s'inclinent face au Danemark au terme de la prolongation. La France termine donc à la 4e position de cet EURO mais aura su nous faire vibrer ❤️

Le début de match, pourtant, leur avait permis d'espérer un autre résultat. Si tout n'a pas été parfait au cours de la première période, les Bleus ont viré en tête avec un but d'avance (14-13). La fluidité n'a pas été toujours au rendez-vous en attaque, la défense, positionnée en 0-6, a de nouveau flotté par moments mais l'envie était là. Surtout, les Français ont pu compter sur un grand Vincent Gérard. Mis en échec contre la Suède, le portier tricolore a réalisé 12 arrêts en l'espace de 30 minutes (48% de réussite) pour permettre aux siens de toujours mener au score. En attaque, la baraque a été tenue par les ailiers, Yanis Lenne et Hugo Descat, auteurs à eux deux de 10 buts sur les 14 de leur équipe durant les 30 premières minutes.

Un épilogue fatal

La reprise a ressemblé à un mauvais rêve. Subitement, plus rien n'a fonctionné. La défense s'est mise à tout laisser passer et les phases offensives ont été saccagées. Résultat : les Danois ont passé un 5-0 terrible qui a fait craindre le pire. Par bonheur, Kentin Mahé a sonné la révolte, bien épaulé par Dika Mem et Benoît Kounkoud. Dès lors, champions olympiques et champions du monde se sont rendu coup pour coup. Un niveau d'engagement total, un suspense irrespirable et des retournements de situation en pagaille : cette "petite" finale a eu tout d'une grande.



Après avoir résisté jusqu'au terme du temps réglementaire pour aller en prolongation, les Bleus se sont écroulés, multipliant les pertes de balle et ne marquant pas pendant plus de quatre minutes, une éternité. La médaille de bronze s'est alors envolée. "Cela se joue à rien", soufflait Vincent Gérard au micro de beIN Sports après la défaite. "C'est vraiment rageant et ça ne récompense pas une aventure humaine qui a été difficile sur bien des aspects".



Guillaume Gille est allé dans le même sens : "Il y a beaucoup de frustration bien sûr, le sort de cette rencontre nous échappe lors du début de la première prolongation. Mais je retiens aussi l'état d'esprit de ce groupe et j'éprouve beaucoup de fierté." L'entraîneur tricolore se veut même optimiste: "Je pense que cet Euro peut marquer une aventure fondatrice."