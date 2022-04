Guerre en Ukraine : Igor Belanov, Ballon d'or en 1986, s'engage aux côtés de l'armée ukrainienne

Il fait partie de ceux qui ont pris les armes pour défendre leur pays contre l'offensive russe débutée il y a plus d'un mois. Comme Sergiy Stakhovsky, Vasil Lomachenko, Oleksandr Usyk, Georgii Zantaraia ou les frères Klitschko, l'Ukrainien Igor Belanov a rallié une "unité locale de défense territoriale". D'après les médias ukrainiens, il aurait rejoint un groupe près d'Odessa, d'où il est originaire.

1986 Ballon D’Or winner Ihor Belanov has joined his local Territorial Defence Unit



