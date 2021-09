DIRECT. Ryder Cup : suivez la deuxième journée du tournoi

Une deuxième journée déjà cruciale pour les Européens. Battus largement par la team USA la veille (6-2), ils s'affrontent pour la deuxième journée de la compétition, samedi 25 septembre sur le parcours de Whistling Straits.

Victorieux hier, les Espagnols Sergio Garcia et Jon Rahm sont de nouveaux alignés pour jouer la première balle face aux Américains Daniel Berger et Brooks Koepka. Viendra ensuite le duo britannique Paul Casey et Tyrell Hatton face aux redoutables américains Dustin Johnson et Collin Morikawa. C'est ensuite Bernd Wiesberger et Viktor Hovland qui feront face à la paire efficace Jordan Spieth et Justin Thomas pour l'avant-dernier match. Enfin, les Britanniques Matt Fitzpatrick et Lee Westwood achèveront cette deuxième journée contre Patrick Cantlay et Xander Schauffele qui ont brillé la veille.

Les Européens de Padraig Harrington doivent absolument rectifier le tir face aux Américains qui sont loin devant. Suivez les matchs en direct !