"Je suis dans un rêve" : le golfeur français Matthieu Pavon réalise un début de saison tonitruant

Matthieu Pavon s'affirme au plus haut niveau aux États-Unis, et tout ça, au milieu de tous les meilleurs joueurs du monde. D'abord, en remportant il y a dix jours le tournoi de San Diego - le Farmers Insurance Open à Torrey Pines - mais aussi parce que depuis lundi, et c'est historique, Matthieu Pavon est le premier Français à occuper la première place au classement du PGA Tour.

Pour le golfeur français, le déclic s'est produit le 15 octobre. Ce jour-là, Matthieu Pavon remporte à Madrid le premier tournoi d'une carrière jusque-là sans éclat ni relief. Mais dans la foulée, il confirme. Un mois plus tard, en terminant 5e à Dubaï, il décroche son ticket pour le PGA tour, le circuit américain, l'équivalent de la NBA pour un basketteur.

Face à des "énormes stars"

Outre-atlantique, Matthieu Pavon se sent comme chez lui, tellement bien qu'à 31 ans, il réussit l'exploit le 28 janvier de s'imposer à San Diego, devenant le premier Français à s'imposer sur le circuit PGA depuis 1907. Lundi, il finit 3e à Pebble Beach en Californie, l'un des tournois les plus importants de la saison, en dehors des quatre tournois du Grand Chelem. "Je suis dans un rêve depuis que je suis arrivé aux États-Unis, explique le golfeur. Pouvoir me mesurer à ces énormes stars cela a toujours été un rêve."

"Je prends énormément de plaisir et je pense que cela a forcément joué sur mes récentes performances." Matthieu Pavon, golfeur à franceinfo

Mais Matthieu Pavon, en toute humilité, ne s'emballe pas pour autant : "Il faut travailler intelligemment, s'entourer de personnes bienveillantes, croire à son projet à fond et de s'y donner corps et âme, sans aucun doute." Aujourd'hui 26e mondial, le Bordelais est d'ores et déjà assuré de jouer jusqu'en 2026. Cette année, il participera aussi aux quatre tournois du Grand Chelem et vraisemblablement aux Jeux olympiques de Paris.