Golf : Collin Morikawa remporte le British Open dès sa première participation

À 24 ans, Collin Morikawa commence à bien élargir son palmarès.L'Américain a remporté la 149e édition du British Open sur le parcours du Royal St George's, dimanche 18 juillet, avec une carte de - 15 pour sa première participation. Il termine devant le Sud-Africain Jordan Spieth et l'Espagnol John Rahm.

Après trois jours en tête, le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui avait dominé les trois premiers tours, a connu un très mauvais dimanche et n'a terminé qu'en 4e position après avoir fini son 4e tour un coup au-dessus du par (70). Collin Morikawa, 24 ans, est le premier joueur à remporter deux tournois majeurs lors de ses premières participations après avoir gagné l'USPGA en 2020.

Le Californien a terminé le tournoi, disputé sous un soleil radieux sur le parcours du Royal St George, avec une carte de 15 sous le par, soit deux coups d'avance sur Spieth et quatre sur Rahm et Oosthuizen. Collin Morikawa a profité du bogey de Oosthuizen sur le 4e trou pour s'emparer de la tête et entamer le parcours retour à 14 sous le par. Il a ensuite résisté au retour de Spieth, parvenant à atteindre 15 sous le par grâce à un long putt au 14e.

