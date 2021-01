Football : entraînements à l'aube pour contrer le couvre-feu

Ce n'est pas un horaire habituel auquel sont venus s'entraîner les footballeurs de l'équipe Saint-Pierre Milizac (Finistère). Alors que le couvre-feu débute à 18 heures sur l'ensemble du territoire, cette équipe de Nationale 3 a repris les entraînements au petit matin, à 6 heures. "On a la possibilité de pouvoir jouer encore un peu au foot, alors on a pris cet horaire du matin, parce qu'on n'avait pas le choix", relativise Yohann Boulic, l'entraîneur.

Sans compétition depuis trois mois

En raison de l'épidémie de Covid-19, le championnat de Nationale 3 est à l'arrêt. Les joueurs du SP Milizac n'ont pas joué de matchs depuis trois mois. Alors, tous se sont montrés motivés quand leur coach leur a proposé un entraînement matinal. Ce matin-là, il sont 18 à enchaîner les exercices sur le terrain. "On est motivés, on a le sourire", explique un joueur. "C'est agréable d'être ici tous ensemble, on sent qu'il y a un esprit d'équipe, et je suis sûr que ça va nous aider pour la suite de la saison", poursuit un autre.

