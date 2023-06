Football : "J'espère me dire que je vais rapidement pouvoir entraîner", confie Zinédine Zidane

Invité de l'émission Téléfoot, dimanche, le champion du monde 1998 a confirmé qu'il aimerait bientôt faire son retour sur un banc.

Zinédine Zidane veut retrouver le costume d'entraîneur. Invité de l'émission Téléfoot sur TF1, dimanche 25 juin, l'ancien entraîneur du Real Madrid s'est exprimé sur son envie de revenir sur un banc, à la tête d'un club. "J'espère me dire que je vais rapidement pouvoir entraîner", a-t-il notamment confié.

Deux ans après son départ de Madrid au terme d'un deuxième mandat sur le banc du Real, en 2021, Zidane a expliqué que vivre le football de l'intérieur lui manquait. "Forcément, ça manque, quand on est en dehors on le regarde différemment. Quand vous avez une équipe, que vous devez coacher, ce n'est pas du tout la même chose. J'en ai besoin", a-t-il raconté. Alors que son nom est lié avec plusieurs clubs, le natif de Marseille est confiant pour le futur. "Ça va venir [...] Il ne faut rien s'interdire, sentir les choses et les vouloir", a-t-il expliqué, avant d'asséner : "Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas."

Interrogé sur les matchs et les championnats qu'il suivant pendant cette période de temps libre, le champion du monde 1998 a tout de suite cité la Liga espagnole, où il a officié sur le banc du Real entre 2016 et 2018, puis entre 2019 et 2021 : "C'est un championnat qui me plaît, ouvert, avec beaucoup d'équipes qui jouent." Mais il a aussi indiqué regarder l'équipe de France, et la Premier League. De quoi trouver des indices sur sa future destination ?