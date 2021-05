Chelsea-Real Madrid : "Mon équipe mérite qu'on lui tire notre chapeau", assure Zinédine Zidane

Zinédine Zidane et Toni Kroos étaient présent en conférence de presse, avant la demi-finale retour contre Chelsea, le mercredi 5 mai. Des blessures répétées des joueurs, au retour d'Eden Hazard et de Sergio Ramos, les deux hommes ont évoqué tous les sujets.

"Nous sommes ici grâce à notre travail"

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n'est pas épargné par les blessures : en effet, la radio espagnole, la Cope, a ressencé le nombre de lésions dans tous les clubs de la Liga, le 24 avril dernier. Sans compter les cas de Covid-19, les Merengues comptaient 50 blessures... soit 15 de plus que le FC Barcelone. Et depuis ce décompte, le club de la capitale espagnole a également perdu Dani Carvajal et Raphaël Varane.

Une situation compliquée pour Zinédine Zidane, qui doit composer sans ses joueurs phares : mais pour lui, si son équipe est en demi-finales et encore en lice en championnat, ce n'est pas un miracle : "Absolument pas, c'est tout le contraire. Nous sommes ici grâce à notre travail et parce que nous croyons en ce que nous faisons. Dans le football, il n'y a pas de miracle."

#InformeAguilar | @Miguelaguimu



LA LIGA DE LAS LESIONES



Encabeza la lista el @realmadrid, con 50 lesiones!



El @SevillaFC es el equipo con menos lesionados.



*Bajas por #COVID19 no contabilizadas pic.twitter.com/joYi0VCZru — Tiempo de Juego (@tjcope) April 24, 2021

"Je ne prendrai aucun risque" avec Sergio Ramos

Après plusieurs mois d'absence suite à une blessure, le capitaine du Real Madrid est enfin de retour, pour affronter Chelsea, ce mercredi. Et la présence de l'Espagnol dans les rangs madrilènes rassure Toni Kroos : "Il n'y a plus rien à dire avec lui… Il prouve depuis de nombreuses années et dans des matchs comme ceux-là quel point il est important, il n'y a aucun doute là-dessus."

Même son de cloche du côté du technicien français qui ne donne aucune indication sur la possible titularisation de Sergio Ramos : "Il est avec nous. Ça signifie qu'il va bien et c'est le plus important, avoir notre leader avec nous. Je ne prendrai aucun risque. S'il est avec nous, c'est qu'il est prêt à jouer."

"C'est un très bon moment" pour Eden Hazard

Autre bonne nouvelle pour Zinédine Zidane : le retour du Belge. Sujet à de nombreuses blessures musculaires, Eden Hazard a été titularisé contre Osasuna le 1er mai (victoire 2-0) et est enfin prêt pour affronter son ancien club mercredi. "C'est un très bon moment pour lui. On va avoir besoin d'Eden et il nous aidera demain, j'en suis certain," assure Zinédine Zidane.

Toni Kroos est également très content pour le retour de son coéquipier et espère qu'il ne se blessera plus à l'avenir : "C’est dommage qu'il n'ait pas pu le montrer plus tôt à cause des blessures, il va un peu mieux physiquement. C'est un joueur pour ces matchs. Il sera dangereux." Les Blues sont prévenus.