Cancer : Zinédine Zidane en larmes en inaugurant une maison pour les enfants en fin de vie à Istres

Les yeux rougis par l'émotion, Zinedine Zidane a assuré à l'association Le Point Rose, qui accompagne les enfants en fin de vie, qu'il ferait tout pour aider leur projet de maison d'accueil et les familles touchées par le cancer pédiatrique.

Zinédine Zidane est apparu très ému ce lundi 19 juin en inaugurant une maison pour les enfants en fin de vie dont il est le parrain, à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, a constaté France Bleu Provence.

Le champion du monde 1998 participait à la présentation de la Maison du Point Rose, un lieu médicalisé dont il est le parrain. Le site accueillera les enfants en fin de vie, atteints d'un cancer, et leurs familles à Istres, sur les 27 hectares du domaine de Conclué.

Des sanglots dans la voix, l’ancien footballeur international a déclaré : "Pour moi c’est un peu dur car j’ai des enfants qui sont bien-portants, donc là c’est compliqué pour moi, mais je peux vous dire simplement une chose : je suis fier de pouvoir être le parrain de votre projet, vous avez choisi la bonne personne."

Le chantier de la maison médicalisée débutera fin 2023

A la tribune, "Zizou" n’a pas caché ses larmes et il a évoqué la douleur de ses parents, après avoir perdu son frère. "Je vais vous soutenir à fond. Et je vais tout faire pour accompagner ce projet et toutes ces familles", a-t-il conclu.

Sur son compte Facebook, l’association Le Point Rose remercie son "extraordinaire parrain d’avoir accepté de soutenir notre projet (...) Un homme exceptionnel que l’on admire plus encore pour ses qualités de cœur que pour son immense talent. C’est un grand jour dans l’histoire de notre association et une telle reconnaissance pour toutes les familles que l’on accompagne et leurs enfants. Merci pour nous tous."



L'association Le Point Rose, a été créée en 2015 par Nathalie Paoli. L’ancienne responsable du service presse de l'OM a été endeuillée par le décès de sa fille Carla-Marie, à l'âge de neuf ans, emportée par une tumeur du tronc cérébral. Le chantier de cette maison médicalisée débutera fin 2023, avant d'accueillir les premières familles en 2025, indique France Bleu Provence.