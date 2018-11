Vous êtes perdu avec les droits du foot ? On vous résume sur quelle chaîne vous pouvez regarder votre équipe préférée

Franceinfo vous aide à voir plus clair dans l'opaque dossier des retransmissions du football à la télévision française.

Un sacré "footoir". En raflant les droits de retransmission du championnat anglais dès la saison prochaine, Canal+ met la main sur la compétition de football la plus suivie au monde. Pour SFR, qui diffuse la Premier League moyennant 115 millions d'euros par an d'après L'Equipe, c'est une petite défaite.

Mais pour le téléspectateur, c'est un vrai micmac, puisque pour voir l'intégralité des matchs de football à la télévision, il faut désormais avoir accès à sept chaînes et débourser au total au moins 63,89 euros. Franceinfo fait le point.

Vous aimez la Ligue 1 et la Ligue 2

Quelles chaînes ? BeIN Sports et Canal+ (mais Mediapro en 2020)

Votre passion, c'est le foot français : les stars du PSG, de l'OM, de l'OL ou le club de votre région. Pour cela, il faut être abonné à BeIN Sports et à Canal+ qui se partagent les droits de diffusion des deux compétitions jusqu'en 2020. Dans le détail : la chaîne cryptée retransmet à chaque journée trois affiches, celle du vendredi soir à 20h45, du samedi après-midi à 17 heures et du dimanche soir à 21 heures.



BeIN Sports diffuse parfois également la rencontre du samedi après-midi, mais surtout l'intégralité du multiplexe (cinq matchs) du soir. La chaîne qatarie retransmet également deux rencontres le dimanche après-midi à 15 heures et 17 heures. Attention, à partir de l'été 2020, les droits de la Ligue 1 se partageront entre le groupe espagnol Mediapro, dont on ignore pour l'instant l'offre de diffusion, et BeIN Sports. L'intégralité des huit rencontres de Ligue 2 est diffusée sur la chaîne qatarie.

A quel prix ?

Pour voir toutes ces rencontres, il vous faut débourser 19,90 euros par mois pour Canal+ (l'offre passe à près de 40 euros par mois au bout de deux ans) et 15 euros par mois pour BeIN Sports.

Vous aimez les compétitions européennes

Quelle chaîne ? RMC Sport

Pour voir la Ligue des champions et la Ligue Europa, une seule possibilité : RMC Sports. Les droits de ces deux compétitions ont été rachetés en mai 2017 par la chaîne du groupe SFR, propriété d'Altice, pour 350 millions d'euros, selon L'Equipe. Elle les détient jusqu'en 2021.

A quel prix ?

Pour 19 euros par mois, vous pouvez vous abonner à RMC Sport et voir toutes les affiches européennes. Pour ceux qui possèdent une box SFR, l'abonnement ne coûte plus que 9 euros par mois.

Vous aimez le foot anglais

Quelle chaîne ? RMC Sport (Canal+ à partir d'août 2019)

C'est la grande nouveauté de la semaine. Les droits de retransmission de la Premier League appartenaient à SFR depuis août 2016. Canal+ les rapatrie en son sein à partir d'août 2019.

A quel prix ?

Pour 19,90 euros par mois (mais attention, l'offre passe à près de 40 euros au bout de deux ans), vous pourrez voir à partir d'août 2019 sur Canal+, des matchs de Ligue 1 (jusqu'en 2020) et le championnat anglais, sans oublier des rencontres de la Coupe de la Ligue.

Vous aimez l'équipe de France

Quelles chaînes ? TF1 et M6

Pour suivre les matchs des champions du monde lors de la Ligue des Nations et des matches amicaux, il faut jongler entre TF1 et M6 qui se partagent les matches entre les Coupes du monde 2018 et 2022. Par ailleurs, les droits de diffusion de la prochaine Coupe du monde au Qatar appartiennent à BeIN Sports et TF1. La première chaîne diffusera les "28 meilleurs matches", la chaîne qatarie possède, elle, l'intégralité de la compétition.

A quel prix ?

Pour voir l'équipe de France, vous n'avez rien à débourser.

Vous aimez la Coupe de la Ligue

Quelles chaînes ? France Télévisions et Canal+

Canal+ a acquis les droits de l'intégralité de cette compétition. France Télévisions propose la meilleure affiche à partir des 16es de finale.

A quel prix ?

Cela vous coûtera 19,90 euros si vous ne voulez rien rater de cette compétition (mais attention, l'offre passe à près de 40 euros au bout de deux ans). Rien du tout, si vous vous contentez de la meilleure affiche.

Vous aimez la Coupe de France

Quelles chaînes ? Eurosport et France Télévisions

La plus vieille compétition de l'Hexagone est diffusée conjointement par Eurosport et France Télévisions à partir des 8es de finale.

A quel prix ?

L'abonnement annuel à Eurosport coûte 5,99 euros par mois. Si vous optez pour un abonnement résiliable, comptez 9,99 euros par mois.

Vous aimez la Serie A, la Liga ou la "Bundes"

Quelles chaînes ? BeIN Sports, RMC Sport

Si le championnat anglais n'est pas trop votre tasse de thé et que vous préférez suivre les exploits de Leo Messi avec le FC Barcelone, de Cristiano Ronaldo avec la Juventus ou de Franck Ribéry avec le Bayern Munich, il vous faut BeIN Sports. La chaîne qatarie diffuse la Liga, la Serie A et la Bundesliga. En revanche, pour suivre le championnat portugais, il faudra vous tourner vers RMC Sport, qui possède aussi les droits du foot anglais jusqu'à la fin de la saison.

A quel prix ?

L'abonnement à BeIN Sports coûte 15 euros par mois. Celui à RMC Sport diffère en fonction de votre box. Les clients SFR paient 9 euros par mois ; les autres, 19 euros.