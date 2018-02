VIDEO. Y a-t-il un lien entre certains cancers et les terrains de sport synthétiques ?

Lors de leur enquête sur les terrains de sport synthétiques, les journalistes d'"Envoyé spécial" ont rencontré Amy Griffin, une entraîneuse de foot américaine qui se pose des questions sur les petites billes noires que ces pelouses libèrent au moindre contact. Et si ces billes, des granulats de pneus recyclés, étaient dangereuses pour la santé ? Le déclic a eu lieu en 2009, lors d'une visite à l'hôpital pour enfants de Seattle. Amy se rendait au chevet d'une de ses joueuses, gardienne de but, atteinte d'un cancer.

Amy s'est mise à recenser les sportifs atteints d'un cancer et jouant sur des terrains synthétiques. Au fil des mois, elle en a trouvé de plus en plus, dans tous les Etats-Unis. Sur sa liste, beaucoup d'enfants, comme Jack, 16 ans, Skyler, 14 ans, ou Anna, 10 ans…

Lymphomes et leucémies chez les gardiens de but

Au moment du tournage, Amy a reçu un message d'une joueuse de Californie : on vient de lui diagnostiquer un lymphome, comme une autre joueuse de son équipe.

Lymphome (cancer du système immunitaire) ou leucémie (cancer du sang) : beaucoup en sont atteints, parmi les 253 sportifs de la liste dressée par Amy. En face de certains prénoms, en rouge, la date de leur décès. Plus d'une quarantaine à ce jour. Everett avait 19 ans. Oliver 12 ans.

"Ce qui saute aux yeux, explique Amy, c'est le nombre de gardiens de but dans cette liste. C'est très inquiétant." Pourquoi ? "Les gardiens représentent seulement 10% des effectifs. Dans une équipe, il n'y en a qu'un ou deux..." Dans la liste, la proportion de gardiens de but souffrant d’un cancer dépasse les 60%. Amy est persuadée que c'est parce qu'ils sont les plus en contact avec le sol, donc les plus exposés aux petites billes de pneu.

A suivre dans "Gazon suspect", le 22 février dans "Envoyé spécial".