VIDEO. Regardez l'incroyable retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo contre Turin

Un chef-d'œuvre. Mardi 3 avril, Cristiano Ronaldo a régalé les spectateurs du match entre le Real Madrid et la Juventus Turin en quart de finale de la Ligue des champions avec un incroyable retourné acrobatique. Auteur de deux buts, Ronaldo a plié le match et offert une sérieuse option pour les demi-finales à son club.

A la 64e minute, le numéro 7 s'est élevé au beau milieu de la surface de réparation et a réussi le geste parfait, celui dont rêvent les enfants, une bicyclette limpide qui a fini dans le petit filet de Buffon. Zinedine Zidane, qui en a vu d'autres, s'est frotté le crâne, incrédule, et les 40 000 tifosi de la Juve se sont levés et ont applaudi.

Pour faire bonne mesure, Ronaldo a ensuite agrémenté son doublé d'une passe décisive à Marcelo pour le but du 3-0 (72e), inscrit à un moment où la Juventus était réduite à 10.