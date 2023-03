L'ancien attaquant de l'équipe de France, l'homme d'un record mythique en Coupe du monde qui a fait de lui une légende, est mort, mercredi, à 89 ans.

Une légende s'éteint. Just Fontaine, l'un des plus grands joueurs du football français est mort à 89 ans, mercredi 1er mars. Avec 13 buts inscrits lors de son unique participation à la Coupe du monde en 1958, un record toujours d'actualité, il était rentré par la grande porte au panthéon du foot français et mondial. Attaquant rapide et efficace, il avait quitté la scène footballistique avec 296 buts inscrits en 304 matchs.

Un total qui aurait pourtant pu grimper bien plus haut sans les blessures qui ont touché le natif de Marrakech. En effet, la carrière de Just Fontaine s'est brusquement arrêtée alors que ce dernier n'avait alors que 28 ans. La faute à deux fractures de la jambe gauche en l'espace de six mois, qui ont fini par priver de terrain celui qui les aimait tant. Après avoir connu ses plus belles heures sous le maillot du Stade de Reims, "Justo" s'était reconverti en entraîneur à succès, que ce soit avec le Paris-Saint-Germain ou avec la sélection nationale marocaine notamment.



La trace laissée par l'attaquant va toutefois aujourd'hui plus loin que le simple rectangle vert, puisque c'est lui, avec Eugène N'Jo Léa, qui a fondé l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) en 1961. Entrepreneur, Just Fontaine avait parfaitement réussi son après-carrière et s'était peu à peu éloigné du monde du football. Pourtant, plus de soixante ans après avoir fait trembler les filets pour la dernière fois, il incarnait toujours autant le sens du but et a inspiré bien plus d'une génération de footballeurs.



Crédit vidéo : "Just Fontaine, le foot à perpétuité", de Christophe Vindis et Phillipe Garcia - Les Docs du Nord