VIDEO. "Histoires d'une nation" : "1998, c'était l'âge d'or des Arabes en France", raconte Ramzy Bédia

C'était le tout premier sacre mondial de la sélection. Le 12 juillet 1998, l'équipe de France remporte la Coupe du monde de football face au Brésil. Peu après le coup de sifflet final, la joie explose sur les Champs-Elysées, à Paris, et partout en France. Considérés en héros, les joueurs tricolores deviennent les idoles d'une foule en liesse, les porte-drapeaux d'une nouvelle génération : la "France Black-Blanc-Beur", du fait des multiples origines composant le groupe des Bleus.

L'acteur et humoriste français Ramzy Bédia s'en souvient encore. "1998 : l'âge d'or des Arabes en France", se remémore-t-il. "J'ai vu des 'cailleras' prendre des CRS dans les bras. J'avais jamais vu ça", raconte-t-il dans le documentaire Histoires d'une nation, diffusé sur France 2. "D'avoir su mettre les origines des uns et des autres et construire cette chaîne-là, c'est peut-être la plus belle réussite de l'équipe de France", ajoute Youri Djorkaeff, ancien joueur des Bleus, dans un extrait.

