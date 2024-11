Le défenseur international français a livré à Stade 2, dimanche, sa première interview depuis la fin de sa carrière.

Son annonce avait fait grand bruit. Après sa retraite internationale prise à seulement 29 ans en février 2023, Raphaël Varane a dit adieu au football professionnel un an et demi plus tard, fin septembre 2024, usé par les blessures. Dimanche 10 novembre pour sa première interview depuis "la décision la plus importante et la plus difficile à prendre" de sa carrière, il est revenu sur ses 14 années au plus haut niveau et le début de l'après.

Si le sacre de 2018 en Russie reste "le moment le plus fort" de son aventure démarrée un soir de septembre 2010 à 17 ans avec le maillot du RC Lens sur le dos, le barrage retour de qualification pour le Mondial 2014 a marqué le Nordiste.

"Ça a été aussi un moment très puissant et une connexion avec le public qu'on a jamais retrouvé après parce que c'était un moment unique, hors du temps." Raphaël Varane à Stade 2

Poussé à la retraite par la blessure de trop, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions s'est vu proposer un poste par le club de Côme, promu en Serie A, qu'il venait de rejoindre. Une reconversion spécifique sur l'accompagnement des jeunes joueurs pour les aider "à bien se développer, à éviter certains pièges et certains problèmes". Une manière de poursuivre ses combats pour la prise en compte des commotions cérébrales et contre les calendriers surchargés. Organisateur d'un stage 100% féminin, il lutte également pour gommer au maximum les inégalités de genre dans le football.