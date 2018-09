Var : un adolescent de 14 ans et un ex-footballeur de l'AS Saint-Etienne abattus à la Seyne-sur-Mer

Les deux victimes ont été prises pour cible à la kalachnikov alors qu'elles circulaient en voiture, dans lal nuit de dimanche à lundi.

Deux personnes, un adolescent de 14 ans et William Gomis, un ex-footballeur de l'AS Saint-Etienne âgé de 19 ans, ont été tuées dans un probable règlement de comptes à l'arme automatique dans la nuit de dimanche à lundi 10 septembre dans la cité Berthe à La Seyne-sur-Mer, dans le Var, rapporte France Bleu Provence.

William Gomis est arrivé à La Seyne-sur-Mer il y a cinq ans. Formé par l'AS Saint-Etienne, qu'il avait rejoint à l'âge de 15 ans, il avait quitté le club de football en juin dernier à l'issue de son apprentissage. Le jeune homme n'a aucun lien de parenté direct avec l'attaquant Bafétimbi Gomis, même si les deux joueurs se connaissaient.

William Gomis est issu d'une famille dont plusieurs membres ont été mêlés à de précédents règlements de comptes a précisé le procureur de la République de Toulon, Bernard Marchal.

Le jeune footballeur est décédé sur place

Les faits se sont produits peu avant minuit et demi dans le quartier sensible de la cité Berthe. William Gomis est décédé sur place ; l'autre victime, un adolescent de 14 ans originaire d'Europe de l'Est, a été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures, toujours selon le magistrat.

Les deux hommes se trouvaient dans une voiture lorsqu'ils ont été pris pour cible par plusieurs individus cagoulés circulant dans un autre véhicule, qui ont tiré à la kalachnikov, a précisé une seconde source proche du dossier. Au total, quelque 24 étuis de deux calibres ont été retrouvés sur les lieux. Les auteurs du double assassinat étaient en fuite lundi matin.

Le procureur a confié l'enquête à l'antenne toulonnaise de la police judiciaire marseillaise. Les cités autour de Toulon, dont celles de La Seyne-sur-Mer, ont connu récemment une recrudescence de la criminalité liée au trafic de drogue, inquiétant notamment les élus.