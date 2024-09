"Une dinguerie", "incroyable" : Warren Zaïre-Emery et les joueurs modélisés dans EA Sports FC 25 découvrent leur avatar

À quoi reconnaît-on qu'un joueur change de dimension ? À sa note et à la modélisation de son avatar dans le jeu le plus vendu à travers le monde, EA Sports FC (ex-FIFA), dont la nouvelle édition sort vendredi 26 septembre. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery a vu le changement. Le joueur de 18 ans est désormais l'ambassadeur pour la France de la célèbre simulation virtuelle de football. Le milieu des Bleus raconte cette expérience à franceinfo.

"Dans EA 24, ce n'était pas moi"

S'il figurait déjà dans les précédentes versions, il le concède : "Ce n'était pas moi, ce n'était pas ma tête !" Warren Zaïre-Emery n'avait en effet pas eu le droit à une modélisation fidèle. Pour la version 2025, EA Sports a mis les petits plats dans les grands en scannant son visage à l'aide de technologies de pointe.

"On s’est installés dans une sorte de bulle où il y avait pleins de caméras qui captent tous les détails du visage." Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain du PSG à franceinfo

"On m’a demandé de regarder partout, à droite, à gauche, un peu en l’air, en bas, sourire, crier. Tout ça permet de faire des petits détails sur les visages qui rendent le jeu fascinant, les joueuses et les joueurs faits à la perfection", raconte WZE.

Pour un résultat plus que concluant : "Franchement, la modélisation est top, c’est vraiment très bien fait. Je suis content d’être dans le jeu, aussi bien fait. Il y a tout ! Le jour du scan avec le club, je n’étais pas coupé. Et là, c’est la même chose, j’ai la même tête. Je suis très heureux, j’espère que ça va continuer avec des plus grosses cartes."

Car le joueur surveille sa note, qui est passée de 77 l'an passé, à la barre symbolique de 80 pour cette saison. "Elle me convient, ce n’est que la deuxième fois que je suis dans le jeu. Sauf ma note pour les tirs, mais il faudrait déjà que je tire davantage dans la vraie vie pour qu’elle soit meilleure. C’est juste ça, sinon la carte est parfaite. J’ai pu la tester, je suis bon dans le jeu et ça me va."

Le joueur, formé au PSG, fait en tout cas le bonheur de ses frères, grands fans d'EA FC. "C'est génial, il est très bien fait, même si sur certains petits détails au niveau du visage, ça pourrait être mieux, mais c'est léger", admet Wesley Zaïre-Emery.

La nouvelle itération du jeu de simulation de foot sort vendredi. (JULIEN FROMENT / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les joueuses de l'OL et du PSG également scannées

Warren Zaïre-Emery n'a pas été le seul joueur à bénéficier de cette modélisation. EA Sports a répété l'opération dans la plupart des clubs de Ligue 1, mais aussi de la Première Ligue française, la première division du foot féminin. "C'est une dinguerie", s'enthousiasme la défenseure de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France, Selma Bacha, pour franceinfo. "Le scan, c’était assez incroyable. Il y a beaucoup de caméras. On est pris de profil, de haut, de bas, on nous demande de sourire, de soulever nos cheveux, de baisser la tête, de crier. Il y a tous les détails !"

"Je joue souvent avec un straps – une bandelette - sur l’avant-bras droit. Dans le jeu, il y est. La façon de courir, ma tête quand je marque et que je célèbre, c'est vraiment moi. C’est juste fort ce qu’ils ont fait, on dirait vraiment la réalité." Selma Bacha, défenseure de l'OL et des Bleues à franceinfo

"Tout est pris en compte, la queue-de-cheval ou encore le fait qu'on porte un serre-tête ou non. Avant, quand j'étais plus jeune, j'en avais un, maintenant ce n'est plus le cas", détaille l'ailière néerlandaise du PSG Lieke Martens. "C'est vraiment très ressemblant, c'est cool de voir ça et surtout pour le foot féminin, c'est vraiment ce dont on a besoin. On veut l'améliorer et ce genre de choses y participent."

19 000 visages modélisés, 120 stades reproduits

Au total, 19 000 joueuses et joueurs ont été modélisés, certains grâce à la capsule, d'autres - notamment pour les divisions inférieures - avec de simples photos, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. EA FC 25 a aussi fidèlement reproduit 120 stades - dont le stade Bollaert de Lens - pour tenter d'attirer de nouveaux joueurs, après des ventes en légère baisse la saison passée.