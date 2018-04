Un joueur du Havre AC, âgé de 18 ans, a été retrouvé mort, annonce le club

Le joueur du club de football du Havre, Samba Diop, a été retrouvé mort dans la nuit vendredi à samedi, rapporte France Bleu Normandie. La rencontre contre Reims a été reportée.

Samba Diop, défenseur de la réserve en Nationale 2 du Havre, est mort dans la nuit de vendredi 6 au samedi 7 avril, rapporte France Bleu Normandie. Le jeune havrais, âgé de 18 ans, a été retrouvé inanimé au domicile de ses parents. On ne connaît pas pour l'instant les raisons de son décès.

Le match contre Reims reporté

Il s'agit d'un "moment extrêmement difficile pour nous tous", a réagi la direction du club sur les réseaux sociaux. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a également fait part, dans un communiqué, de sa "très grande tristesse". Elle a décidé de reporter la rencontre entre Reims et Le Havre prévue samedi 7 avril, "et de faire respecter un moment de recueillement sur les matchs comptant pour la 32e journée de Ligue 1 et de Ligue 2."

Samba Diop avait participé à 21 matchs de Nationale 2 cette saison. Le défenseur du club normand avait été sacré vice-champion de France en 2017 avec le club doyen.