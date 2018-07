Thaïlande : l'histoire du terrain flottant de Koh Panyee

Koh Panyee, un petit paradis au large de la Thaïlande, accessible uniquement par bateau. Un village de pêcheurs sur pilotis, 1 800 âmes et, surtout, un terrain de foot flottant. Il n'est pas tout à fait à la taille réglementaire, mais fait le bonheur des joueurs du village. Petits et grands tapent dans le ballon tous les jours, le foot est devenu un emblème du village.

Une histoire de passionnés

L'histoire de ce terrain commence avec le Mondial 1986. Les enfants se mettent en tête de construire un terrain sur l'eau avec les moyens du bord, essuyant les railleries. Ils finissent par monter une équipe et même à remporter des compétitions régionales. Le terrain a depuis été refait plusieurs fois, deux autres terrains, sur pilotis cette fois, ont vu le jour. Le club a remporté le championnat junior du sud de la Thaïlande pendant sept années.



Les touristes viennent par centaines tous les jours : l'histoire de Koh Panyee et de son terrain sont sur tous les guides. Le but de ce petit poucet du football thaïlandais n'est pas de gagner, mais bien de participer. Et avec la manière.

