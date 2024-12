Football : état rassurant de Bove après son malaise lors de Fiorentina-Inter Milan

Le match de Serie A entre la Fiorentina et l'Inter Milan a dû être suspendu dimanche 1er décembre. Le joueur de 22 ans, Edoardo Bove, s'est effondré sur la pelouse du stade Artemio-Franchi après 16 minutes de jeu, semblant pris de convulsions, suscitant la stupeur dans tout le stade.

Match suspendu entre la Fiorentina et l’Inter. Edoardo Bove est tombé seul au sol, inconscient. Ses coéquipiers sont en larmes, l’arbitre aussi… pic.twitter.com/lriI8p0Rpq — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 1, 2024

La Fiorentina a indiqué via un communiqué que Edoardo Bove était sous sédation dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Careggi de Florence, où il est arrivé dans un état "stable". "Les premiers examens cardiologiques et neurologiques ont permis d'exclure des lésions graves du système nerveux central et du système cardio-respiratoire", a ajouté le club dans un communiqué commun avec l'hôpital.

Le milieu de terrain, prêté par l'AS Rome, s'est écroulé, sous les yeux horrifiés des autres joueurs, alors que la Fiorentina et l'Inter étaient à 0-0. L'arbitre a interrompu la rencontre et les équipes ont regagné les vestiaires. La Ligue italienne a ensuite annoncé dans un communiqué que le match était définitivement arrêté et serait reprogrammé à "une date encore indéterminée".