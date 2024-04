Reportage "Si on n'y croit pas là, il faut arrêter le football" : plus que jamais, Saint-Etienne vise la remontée en Ligue 1

La 34e journée de Ligue 2 de football se dispute mardi 23 avril. Alors que l'AJ Auxerre, leader, reçoit Laval, le troisième du classement, Saint-Étienne se déplace à Grenoble. Les Stéphanois peuvent rêver d'une remontée parmi l'élite.

Après un début de saison laborieux, Saint-Étienne a entamé depuis trois mois une spectaculaire remontée. Samedi soir, les Stéphanois ont signé un nouveau succès à domicile face aux Girondins de Bordeaux, en inscrivant deux buts dans le temps additionnel. Ce n'est pas anodin, estime l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio : "Ce genre de victoire va nous souder encore plus. Je sais qu'on aura besoin de cette force mentale." Au classement, Saint-Étienne est à un point d'Angers et à quatre points d'Auxerre. Seuls les deux premiers remonteront directement en Ligue 1.

"Ne pas passer par les barrages"

Le capitaine et défenseur stéphanois Anthony Briançon ne cache pas ses ambitions : "On est troisièmes, il reste cinq matchs. Si on n'y croit pas là, il faut arrêter le football. On va laisser nos vies sur le terrain pour essayer de ramener ce club en Ligue 1." Club aux dix titres de champion de France et aux six Coupe de France, l'AS Saint-Étienne a été relégué il y a deux ans.

Les supporters des Verts espèrent que la parenthèse Ligue 2 est en passe d'être fermée. "Je pense qu'on va remonter maintenant en première division. Je l'espère !", s'enthousiasme l'un. "On espère la remontée directe, ne pas passer par les barrages parce que ça va être compliqué", ajoute un autre. Signe de la mobilisation des supporters stéphanois, comme lors des deux derniers matchs à domicile, les deux ultimes rencontres de la saison à Geoffroy-Guichard, face à Caen et Rodez, se joueront à guichets fermés.