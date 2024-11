Reportage "On a passé 90 minutes à se regarder" : dans un stade quasi-vide, la drôle d'ambiance en tribunes pour le match France-Israël

Quelques brèves échauffourées en tribunes, l'hymne israélien sifflé mais aucun incident majeur, jeudi 14 novembre, au Stade de France. Le match sous haute tension et haute sécurité entre la France et Israël en ligue des Nations s'est soldé par un match nul 0 à 0.

"Il y a eu deux interpellations" après "un début de bagarre" en tribune, en marge du match de football entre la France et Israël au Stade de France, annonce vendredi sur France 2, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. La première interpellation a eu lieu "immédiatement", la deuxième "à l'issue du match, une fois qu'on a pu à la vidéo décortiquer ce qui s'était passé", précise le représentant de l'État, qui ne veut pas donner plus de détail, mais salue le travail des stadiers qui ont été "extrêmement réactifs".

"Un peu tristounet"

Devant seulement 16 611 spectateurs, l'affluence la plus faible, hors Covid, depuis la création du stade en 1998. L'essentiel était ailleurs, une semaine après les violences antisémites à Amsterdam, la sécurisation du match étant devenue une problématique majeure. Finalement pas d'incidents mais une ambiance lourde et pesante.

Étienne résume plutôt bien la soirée : un œil sur la pelouse, l'autre sur le contexte. Le football ? Hors sujet pour ce supporter des Bleus : "C'était assez tendu. Tout le match on se pose la question, on regarde, on scrute un peu les tribunes, les supporters. On a passé 90 minutes à se regarder". Attentif au moindre incident, comme ce mouvement de foule en première période dans le virage des supporters israéliens. L'illustration d'une ambiance générale morose, sur un fil. Très étrange, pour Hugo : "Le stade était quasi-vide donc c'était un peu tristounet. Ambiance un peu morte par moments et un peu lourde, pesante."

"Pas les meilleures conditions pour regarder un match de football"

Même ressenti pour Xavier : "Ce n'est pas pour ça qu'on vient voir l'équipe de France, ce n'est pas pour ça qu'on va au stade. C'est dommage que la politique internationale rentre là-dedans. On sait qu'on ne peut pas y faire grand-chose et que souvent, malheureusement, la politique s'invite dans le sport. Ce n’est pas les meilleures conditions pour regarder un match de football. C'est une soirée à oublier pour tout le monde."

Le record de la plus faible affluence pour un match de l'équipe de France sera sans aucun doute battu ce soir.



13 000 spectateurs attendus, mais il se peut que ce soit bien moins que ça #FRAISR pic.twitter.com/X0L2odwNsS — Andréa La Perna (@A_LaPerna) November 14, 2024

Sauf pour les supporters d'Israel, plutôt très satisfaits de l'accueil et la sécurité. Jocelyne sort du stade avec dans les mains "deux drapeaux, israélien et français". Et le sentiment d'une soirée réussie : "Je ne suis pas du tout fan de foot mais je tenais à être là ce soir parce que la France a fait l'effort d'insister pour que ce match ait lieu. Donc on se devait d'être là. Une belle soirée, on se sent protégés en plus."

Un sentiment partagé par Ethan, malgré l'affluence dérisoire : "Il y a eu une bonne ambiance des supporters français et israéliens. Ça s'est passé dans la fraternité. Pour moi, ça a été un beau message de paix entre deux nations qu'on aime très fort. J'espère que ça continuera vers le mieux." S'il y a bien un sujet sur lequel le ressenti des supporters des Bleus et d'Israel convergent, c'est la qualité du match : "On s'est un peu fait chier, il faut être honnête". Jeudi, au Stade de France le sport était décidément relégué au second plan.