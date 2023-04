Reportage Football : 33 ans après son sacre avec Maradona, Naples tout près de gagner le championnat italien

Naples pourrait remporter dimanche après-midi la Série A en Italie, six journées avant la fin du championnat. Si la Lazio ne gagne pas dimanche 30 avril à Milan, et que les Napolitains l'emportent à domicile, leur club sera sacré. Toute une ville attend de célébrer ce moment.

Ce sera une première pour les Napolitains, 33 ans après leur dernier sacre sous l'ère Maradona. Mais dans Naples la fête a débuté il y a déjà bien longtemps. On trinque déjà à la victoire. Cela fait bien longtemps que le Scudetto (le championnat italien) est gagné au moins dans les cœurs. Giuseppe, 55 ans, était là en 1987. Il se souvient : "Quand nous avons gagné notre premier championnat avec Maradona, cette ambiance que tu vois aujourd'hui – Naples totalement bleue – c'était comme ça aussi, quatre ou cinq semaines avant... Aujourd'hui, avec tous nos points, on a même tendance à se retenir !"

Les maillots avec trois écussons, alors que Naples n'en a encore que deux, sont en vente depuis des semaines. Pas de superstition : la "main de Dieu" est toujours là, selon Francesco. "Ça fait 33 ans, c'est l'âge du Christ et ça va nous porter chance. 33 et 3e championnat. Et moi je suis né le 3 ! Forza Napoli ! Nous avons un grand cœur et nous l'exprimons dans le foot." À ses côtés se tient Lorenzo, pas napolitain mais supporter du club. "Je suis déjà venu avant que Diego s'en aille et c'était déjà fascinant, raconte le supporter. Mais aujourd'hui, ça l'est encore plus."

"C'est incroyable, magique. Tous les supporters du monde devraient venir ici, méditer et observer ce qui se passe." Lorenzo, supporter de Naples à franceinfo

À Naples, les supporters attendent avec impatience le sacre de leur club, 33 ans après celui avec Maradona. (BRUCE DE GALZAIN / RADIOFRANCE)

Pour le maire de Naples Gaetano Manfredi, cette victoire est une revanche sur le Nord mais pas seulement au niveau du football : "C'est une revanche qui a une saveur différente. Naples est une très bonne équipe qui est aussi très bien gérée, avec un bon management et des comptes bien tenus et même le meilleur bilan d'Italie. Donc ce n'est pas seulement une revanche de la ville, c'est une revanche qui montre que le Sud et Naples peuvent faire les choses très bien grâce au talent, à la créativité et à la bonne gouvernance... On peut faire mieux que le Nord !"

Comme leur maire, les Napolitains sont déjà des dizaines de milliers à célébrer la victoire.