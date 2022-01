Real Madrid : Paco Gento, légende du club et six fois vainqueur de la Coupe des clubs champions, est mort

De l'autre côté des Pyrénées, c'est une légende du football qui est décédée. Le Real Madrid a annoncé mardi 18 janvier au matin le décès à 88 ans de Paco Gento. Joueur du club merengue entre 1953 et 1971, il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté six fois la Coupe des clubs champions (ancien nom de la Ligue des champions), marquant à deux reprises en finale.

En 18 saisons au Real Madrid, le joueur offensif avait marqué 182 buts en 600 matches, et s'était forgé un palmarès gigantesque, avec, en plus de ses six titres européens, 12 Championnats d'Espagne et deux Coupes d'Espagne, entre autres. En plus de son club, Gento fut également international espagnol à 43 reprises, prenant part deux fois à la Coupe du monde (1962 et 1966).

Gento, el único jugador de la historia con seis Copas de Europa.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

Une des "grandes légendes" du Real

"La figure de Paco Gento représente fidèlement toutes les valeurs du Real Madrid et continuera d'être une référence pour le Real Madrid et pour le monde du sport. Les fans de Madrid et tous les fans de football se souviendront toujours de lui comme l'une de leurs grandes légendes", a déclaré le club dans un communiqué (en espagnol).

Après sa brillante carrière de joueur, Gento avait pris le costume d'entraîneur. D'abord avec les catégories de jeunes du Real puis avec des équipes de deuxième division comme Castellon, Palencia et Grenade. Jusqu'à son décès, il était encore président d'honneur du Real Madrid.