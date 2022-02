PSG-Real Madrid : "Je me sens beaucoup mieux", rassure Karim Benzema, toujours incertain avant le huitième de finale aller de Ligue des champions

Jouera, jouera pas ? La question ne trouvera de réponse qu'au coup d'envoi. Karim Benzema n'a pas dispersé le brouillard entourant sa présence lors de PSG-Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions mardi 15 février, mais il a donné des signes positifs en conférence de presse d'avant-match. Sa présence face aux journalistes est en elle-même plutôt rassurante pour les supporters madrilènes.

"J'ai beaucoup travaillé. Je me sens beaucoup mieux. On a un dernier entraînement ce soir qui me dira si je peux jouer demain. Mais j'ai de bonnes sensations et j'espère les avoir sur le terrain", a déclaré l'international français, qui n'avait pas l'air inquiet devant les médias. Eloigné des terrains depuis trois semaines et sa blessure à un ischio-jambier le 23 janvier contre Elche, Benzema pourrait finalement être titulaire contre Paris.

Tendance favorable pour KB9

Son entraîneur, Carlo Ancelotti, n'a pas écarté cette possibilité en conférence de presse, au contraire : "Il s'est entraîné hier. Il faut écouter et l'important ce sont les sensations du joueur. Mais c'est Karim et ce n'est pas n'importe quel joueur. S'il se sent bien, il jouera." La décision sera prise après la dernière séance d'entraînement prévue lundi soir.