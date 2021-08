Liga : Karim Benzema prolonge au Real Madrid jusqu'en 2023

Karim Benzema poursuit l'aventure avec le Real Madrid. L'attaquant de 33 ans a prolongé son contrat d'un an avec le club madrilène, a annoncé vendredi 20 août le club madrilène dans un communiqué. Initialement sous contrat jusqu'en 2022, le Français est désormais lié au club de la capitale espagnole jusqu'au 30 juin 2023.

Arrivé en 2009 en provenance de Lyon, Benzema a décroché quatre Ligues des champions et trois titres de champion d'Espagne avec le club merengue. "KB9" a inscrit 281 buts sous les couleurs du Real Madrid, faisant de lui le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Cristiano Ronaldo (450), Raul (323), Alfredo Di Stéfano (307) et Carlos Santillana (290). L'ex-Lyonnais est actuellement dans sa meilleure forme et tentera sans aucun doute d'obtenir pour la première fois le titre de meilleur buteur en Liga (Pichichi) pour ses 14e et 15e saisons au sein du club madrilène.

Avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, l'international français (87 sélections, 31 buts) doit désormais endosser seul le rôle de leader et de capitaine de l'équipe, comme ce fut le cas lors de la première journée face au Deportivo Alavés (4-1, dont deux buts de Benzema).