DIRECT. Ligue 1 : duel des extrêmes entre Brest et Lens, suivez la rencontre

Les Lensois réalisent un excellent début de saison et peuvent le confirmer dimanche sur la pelouse des Brestois.

Le Stade brestois reçoit le RC Lens, dimanche à 13h, au stade Francis-Le Blé, pour la 14e journée de Ligue 1.

Les joueurs de Michel Der Zakarian restent sur deux succès consécutifs contre Monaco (2-0) et Lorient (2-1), leurs deux premières victoires de la saison tandis que les Lensois ont récité leur football face à Troyes (4-0) lors de la dernière journée. La tâche ne s'annonce pas simple pour les Bretons qui n'ont remporté aucun de leurs trois derniers matchs contre les Nordistes (deux nuls et une défaite) et qui ont cruellement besoin de points.