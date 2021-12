DIRECT. Lens-PSG : des Sang et Or entreprenants mettent les Parisiens en difficulté, suivez la rencontre

Une ambiance des grands soirs attend le PSG au stade Bollaert de Lens, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, samedi 4 décembre à 21 heures. Déjà pleine lors des précédents matchs contre Troyes et Angers, l'enceinte artésienne affiche complet depuis plusieurs jours pour la venue du leader du classement. En terrain hostile, le PSG, tenu en échec par Nice mercredi soir (0-0), va devoir se méfier. Paris aura-t-il déjà la tête à la réception de Bruges, trois jours plus tard ?

Le club de la capitale aurait tort de prendre cette équipe lensoise à la légère. Même si Lens n'a plus gagné depuis trois matchs, les Sang et Or savent se sublimer dans les grands rendez-vous et vont proposer une redoutable adversité. Sans Neymar, blessé, et privé de ses supporters, le PSG devra afficher un visage conquérant pour s'extirper du piège.