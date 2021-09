ASSE-OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement à Geoffroy-Guichard

Le prochain derby entre Saint-Etienne et Lyon se fera sans les supporters lyonnais. La préfecture de la Loire a annoncé, jeudi 23 septembre, l'interdiction pour les supporters du club rhodanien de se déplacer au stade Geoffroy Guichard pour jouer le derby de la 9e journée de Ligue 1, dimanche 3 octobre.

Dans son arrêté, la préfète de la Loire Catherine Séguin constate qu'il "existe une forte rivalité entre les groupes de supporters stéphanois et lyonnais, en contradiction avec tout esprit sportif" et que "des troubles graves à l'ordre public sont constatés à l'occasion de matchs opposant ces deux équipes". Elle rappelle notamment des incidents survenus le 5 novembre 2017 lors du dernier déplacement autorisé de 850 supporters lyonnais au stade Geoffroy Guichard.

L'AS Saint-Etienne a de son côté indiqué jeudi à l'AFP que le dernier déplacement autorisé de ses supporters chez son voisin et rival lyonnais "remonte au 28 avril 2013 à Gerland".

Des séries d'incidents depuis le début de saison

Outre la rivalité de longue date entre les deux clubs, cet arrêté intervient après une série d'incidents impliquant des supporters lors de ce début de saison de Ligue 1. Des débordements ont éclaté dès le mois d'août entre l'OGC Nice et l'OM, et s'enchaînent depuis avec l'envahissement de terrain des supporters de Lens lors du derby du Nord samedi 18 septembre, et plus récemment et les heurts entre Marseillais et Angevins mercredi.

D'ailleurs, l'OGC Nice, en déplacement à Saint-Étienne samedi 25 septembre, n'est pas non plus épargné par la préfecture de la Loire qui restreint l'accès au stade stéphanois à seulement 200 supporters niçois. Ils accèderont à Geoffrey Guichard dans des conditions strictes, en arrivant "exclusivement par bus ou minibus" avant de se faire escorter par les forces de l'ordre, a indiqué la préfecture.

Lens déconseille le déplacement à Marseille dimanche

Le RC Lens, quant à lui, a déconseillé à ses sections de supporters d'effectuer le déplacement à Marseille pour le match dimanche soir contre l'OM dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1, invoquant des conditions de sécurité "non garanties", a appris jeudi l'AFP auprès du club.

"Suite aux derniers échanges avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les conditions de sécurité ne sont pas garanties", indique le club dans un mail reçu par les fans des Sang et Or. Le Racing a confirmé à l'AFP l'envoi de ce message avant la rencontre, qui se tiendra à l'Orange Vélodrome.