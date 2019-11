QUIZ. Ballon d'Or : si vous obtenez plus de 15/20, c'est que vous le connaissez aussi bien que Messi ou Ronaldo

C'est la plus belle récompense individuelle au monde pour un footballeur. Le Ballon d'Or France Football est décerné lundi 2 décembre à Paris, en partenariat avec franceinfo. Cette année, quatre Français sont sélectionnés : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Hugo Lloris et Karim Benzema. Avant de savoir qui des 30 nommés soulèvera le prestigieux trophée et succèdera à Luka Modric, on teste vos connaissances sur le Ballon d'Or.