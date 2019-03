VIDEO. "On perd par votre faute" : devant des supporters ultras, l'entraînement sous haute tension du PSG

La colère n'est pas retombée. Mercredi 6 mars, le PSG a été, une nouvelle fois, éliminé en huitièmes de finale de Ligue des champions après une invraisemblable défaite contre Manchester United (1-3). Après trois jours de repos pour tenter d'oublier ce cauchemar, la reprise de l'entraînement des joueurs était prévue dimanche 10 mars.

Mais pas au centre d'entraînement à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), où la direction du club craignait des débordements des supporters et où l'arrivée de la première étape de la course cycliste Paris-Nice, située à quelques encablures du centre, compliquait "la sécurisation des lieux", rapporte Le Parisien. L'entraînement a donc été délocalisé au Parc des Princes, à Paris. Prévu initialement à huis clos, il a finalement été ouvert à la centaine de supporters ultras, très remontés, qui attendait les joueurs.

"Paris c'est nous !"

Le groupe de supporters a été autorisé à rentrer dans l'enceinte à 15h10, assure Le Parisien. En attendant les joueurs, ils ont entonné des "Paris c'est nous !". Lorsque Marco Verratti, Thiago Silva et consorts ont fait leur apparition sur la pelouse, ils ont eu droit à un flot de huées et d'insultes. Des pétards ont explosé, des fumigènes ont été allumés...

Les joueurs se sont approchés pour tenter d'apaiser le climat, mais ils ont été pris à partie. "Bande de salauds !", "C'est à cause de vous ! On perd par votre faute ! ", "bande de p.... !", "portez vos c...... !" ont fusé depuis la tribune Auteuil, où les supporters étaient regroupés. Le calme a fini par revenir et les joueurs ont pu s'entraîner. Lundi 11 mars, l'entraînement était à nouveau prévu au Camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye.