Révoltés après une nouvelle défaite contre Lorient dimanche (1-3) et la polémique entourant le voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite, les ultras du PSG se sont rassemblés devant le siège du club parisien mercredi soir.

La colère monte encore chez les supporters parisiens. Près de 400 d'entre-eux se sont rassemblés, mercredi 3 mai dans la soirée, devant le siège du Paris Saint-Germain, répondant à l'appel du Collectif Ultras Paris (CUP) pour réclamer que "l'institution Paris Saint-Germain retrouve son âme, son esprit parisien et sa splendeur". Eliminé en Ligue des champions, le PSG n'a plus qu'un titre à aller chercher cette saison, celui de champion de France en Ligue 1, mais les Rouge et Bleu vivent un exercice contrasté, avec six défaites en championnat, dont la dernière, contre Lorient, dimanche (1-3).

Sous les fenêtres de la "Factory", le siège du PSG, les supporters ont demandé la démission de la direction du club et de son président, Nasser Al-Khelaïfi. Des chants insultants, en espagnol, ont également visé Lionel Messi, envers qui le club de la capitale a engagé une procédure disciplinaire pour avoir manqué l'entraînement lundi, en raison d'un voyage en Arabie saoudite. Certains se sont ensuite rendus devant le domicile de Neymar, pour lui demander de se "casser".

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Collectif Ultras Paris regrette que Nasser Al-Khelaïfi refuse de rencontrer des représentants des supporters. L'organisation demande notamment "un recrutement ambitieux et cohérent", sans "joueurs surcotés et peu concernés" mais aussi sans "stars en fin de parcours vendeurs de maillots", et plus de confiance accordée aux jeunes formés au club.

Au-delà de l'aspect sportif, le CUP réclame la liberté pour les supporters de se vêtir comme ils le souhaitent dans le stade, que le PSG reste au Parc des Princes, que le système de revente des billets soit refondé pour des tarifs plus accessibles, et que le maillot du club corresponde aux couleurs historiques.

Le PSG apporte son soutien aux joueurs

Tard dans la soirée, le Paris Saint-Germain a réagi dans un communiqué, condamnant "avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux." A cinq journées de la fin du championnat, Paris est en tête de la Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Marseille.