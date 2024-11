Vente du Parc des Princes : la mairie "ne nous laisse pas le choix" de partir, se défend Nasser Al-Khelaïfi

"On en a besoin, sinon on est morts". Dans un entretien accordé à la radio RMC, jeudi 21 novembre, Nasser Al-Khelaïfi a refait un point dans le dossier de la vente du Parc des Princes. "J'aime beaucoup le Parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon coeur, on ne part pas (...). Mais la ville ne nous laisse pas le choix", a insisté le président du PSG, qui annonçait déjà en février que le déménagement de son club était inéluctable, la mairie de Paris n'étant pas vendeuse.

"Nous avons besoin d'un stade prêt dans 3-4 ans. On n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe. Tout le monde a des stades de 80 000, 90 000 places (contre 48 000 dans l'enceinte historique). On a besoin de construire au plus vite", a appuyé le président du PSG, évoquant "quelques options" sans les nommer.

🚨 En direct de @Rothensenflamme, Nasser Al-Khelaïfi confirme que le PSG et le Parc c’est fini ! pic.twitter.com/Y9r0vC3e9L — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 21, 2024

Le Parc des Princes est le stade dans lequel le Paris Saint-Germain dispute tous ses matchs à domicile depuis 1974. Avant d'accueillir Toulouse, vendredi, il en est à 1205 rencontres disputées dans cet écrin ayant également été le théâtre des équipes de France de foot et de rugby à XV.