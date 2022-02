PSG-Real Madrid : Neymar, un retour et des questions avant le huitième de finale aller de Ligue des champions

"Il est prêt." Le capitaine du PSG, Marquinhos, l'a assuré en conférence de presse d'avant-match. Au contraire de Sergio Ramos, Neymar devrait être disponible avec Paris pour affronter le Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions, mardi 15 février (21 heures). Le Brésilien n'a plus été aperçu sur un terrain depuis le 28 novembre à cause d'une blessure à la malléole contractée contre Saint-Etienne.

Toutefois, son entraîneur, Mauricio Pochettino, n'a pas souhaité officialiser la nouvelle, bien que son numéro dix ait participé normalement à l'entraînement lundi. La situation restera floue jusqu'à l'annonce de la composition d'équipe. Trois questions sont en suspens.

A-t-il une chance d'être titulaire ?

La logique voudrait que le Brésilien soit une option en sortie de banc. Il ne pourra pas, de toute façon, encaisser 90 minutes de jeu. Si Mauricio Pochettino ne s'est pas prononcé sur le cas de Neymar, le technicien argentin a dessiné les contours de sa logique quant à sa gestion des joueurs sortant d'une longue indisponibilité.

Ainsi, il a évoqué les cas d'Idrissa Gueye et Abdou Diallo, de retour de la Coupe d'Afrique des nations qu'ils ont remportée avec le Sénégal le 6 février. "Cela fait pratiquement deux mois qu'ils ne sont plus avec l'équipe et ils sortent d'une semaine sans s'entraîner. Ils seront dans le groupe mais ils ne vont pas démarrer", a tranché le coach, loin de sa tiédeur et de sa réserve habituelles.

Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour le PSG ?

Le début de saison du Paris Saint-Germain a été marqué par la déception de voir le trio offensif Neymar-Mbappé-Messi ne pas trouver l'alchimie. En huit associations sur le front de l'attaque parisienne, ils n'ont que très rarement convaincu. Le débat sur leur entente sur le terrain a coïncidé avec une période d'errance pour le club de la capitale, aussi friable défensivement qu'il n'était pas flamboyant devant.

Depuis que Neymar est indisponible, Paris a retrouvé une stabilité défensive, n'encaissant que cinq buts en 13 matchs, soit 0,4 par rencontre. Cette moyenne était de 1,1 but encaissé par match (22 en 20 rencontres) durant la première partie de saison, jusqu'au 28 novembre. Surtout, Paris n'a pas perdu depuis la blessure du Brésilien, l'élimination en Coupe de France contre Nice ayant été actée aux tirs au but. Dès lors, Pochettino ne prendrait-il pas le risque de mettre en péril les progrès des dernières semaines en incorporant Neymar ?

Quel est l'impact de Neymar avec Paris lors des phases à élimination directe ?

Neymar et les matchs à élimination directe avec Paris en Ligue des champions, c'est une grande histoire. Depuis son arrivée dans la capitale en 2017-2018, il ne s'est pas passé une saison sans qu'il n'y ait de suspense autour de sa disponibilité. Il était absent lors du huitième retour qui a entériné l'élimination contre le Real au printemps 2018. Il a manqué l'aller et le retour contre Manchester United en 2019 avec une élimination au même stade.

Mais sans lui, Paris n'aurait jamais disputé la finale à Lisbonne en 2019-2020. Tout juste de retour d'une contusion thoracique et clairement hors de forme, c'est bien lui qui avait marqué le but précieux dans la défaite à l'aller contre le Borussia Dortmund avant de qualifier le PSG au retour. Il avait ensuite brillé avant de s'éteindre en finale contre le Bayern Munich.

Absent la saison passée de la double confrontation avec le Barça, le club de la capitale n'avait pas eu besoin de lui pour s'imposer 4-1 au Camp Nou. Il avait brillé au tour suivant contre le Bayern, dans sa faculté à trouver la faille en verticalisant le jeu de son équipe. Si Neymar n'a pas toujours assuré son rôle de chef d'orchestre avec Paris, il n'a resplendi que lorsqu'il était titulaire. Le Brésilien n'est entré en jeu que huit fois avec le PSG depuis août 2017, pour un seul but (sur penalty), lors du Trophée des champions contre Marseille en janvier 2021.