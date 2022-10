PSG : les faux comptes créés sur les réseaux sociaux vécus comme un tsunami émotionnel par l'entourage de Mbappé

Un tsunami émotionnel. Voilà comment une partie de l'entourage de Kylian Mbappé a vécu les révélations de Mediapart, publiées mardi 10 octobre, accusant le Paris Saint-Germain d'avoir créé une "armée numérique" de faux comptes sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à des personnalités, des médias et des stars, dont l'attaquant star du club Kylian Mbappé.

D'après cette enquête, le club a ainsi chargé une agence de communication de créer de faux comptes pour mener des campagnes de discréditation sur Twitter entre 2018 et 2020. Parmi les cibles visées figureraient des personnalités, des journalistes, des joueurs de l'équipe, à l'instar de Kylian Mbappé, mais également une jeune femme ayant accusé Neymar de viol par le passé.

Peu après, on apprenait que le joueur parisien souhaitait quitter le PSG dans les plus brefs délais, sans fournir d'explication. Ce nouvel épisode des relations tumultueuses entre l'enfant de Bondy et son club offre un autre éclairage sur les envies d'ailleurs exprimées par le clan Mbappé. Depuis trois jours, le sentiment de trahison et la cassure éprouvée dépassent largement le cadre sportif. Une séparation semble de plus en plus inéluctable, mais rien n'est acté. Les avocats du jeune Français de 23 ans se sont saisis du dossier.

De son côté, le Paris Saint-Germain dément très fermement dans un communiqué les allégations de Mediapart. Le club parisien déclare n'avoir jamais engagé aucune agence pour nuire à qui que ce soit.