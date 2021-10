PSG-Leipzig : Lionel Messi et Kylian Mbappé sauvent Paris

Inquiétants et menés au score en deuxième période, les Parisiens ont su s'appuyer sur leurs individualités pour arracher la victoire contre le RB Leipzig en phase de groupes de Ligue des champions mardi soir (3-2).

Il y a des soirées où la punition ne tombe pas alors qu'elle est légitime. Le Paris Saint-Germain en a fait l'expérience mardi 19 octobre. Dominé de bout en bout et mené au score au-delà de l'heure de jeu, le club de la capitale a réussi à gratter une victoire précieuse contre le RB Leipzig (3-2).

Les sauveurs s'appellent Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le premier a mené toutes les offensives, ouvert le score dès la 9e minute de jeu en faisant parler sa vitesse et obtenu un penalty important. Le second s'est offert un doublé pour faire passer Paris de 1-2 à 3-2, sans oublier de régaler avec une malicieuse panenka. Malgré la victoire éclatante de Manchester City contre Bruges en début de soirée (5-1), Paris récupère la tête du groupe A.