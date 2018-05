PSG : Arnaud Lagardère dépense 240 000 euros pour un maillot de Neymar lors d'une vente aux enchères

Lors de ce gala de charité organisé mardi soir à Paris par la Fondation du PSG, Kylian Mbappé s'est également offert une statuette de King Kong pour la somme de 550 000 euros.

La Fondation du PSG a organisé, mardi 15 mai, une vente aux enchères lors d'une soirée de gala au Parc des Princes, à Paris. Pour l'occasion, Arnaud Lagadère dirigeant du groupe du même nom, a cassé sa tirelire pour cette œuvre de charité. Selon L'Equipe, il a d'abord déboursé 120 000 euros pour donner le coup d'envoi d'un prochain match au Parc des Princes, puis 240 000 euros pour s'adjuger le maillot de Neymar porté lors de son premier match en Ligue 1 (c'était à Guingamp, le 13 août 2017) ainsi que le trophée UNFP de meilleur joueur reçu par l'attaquant dimanche.

La ✍️ de @neymarjr pour son trophée de meilleur joueur @UNFP de la saison !#UnDînerDeRêves pic.twitter.com/MZTgPZNsGm — Fondation PSG (@FondationPSG) 15 mai 2018

Arnaud Lagardère ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également déboursé 400 000 euros pour un match avec trente amis au Parc des Princes. Il a donc versé en tout 600 000 euros. Une somme légèrement supérieure à celle versée par Kylian Mbappé pour s'offrir une statue de King Kong réalisée par l'artiste Orlinski. Un journaliste sur place précise que l'attaquant français a doublé de peu son coéquipier Neymar.

Le Wild Kong PSG mis aux enchères par @Artcurial est remporté par..... @KMbappe de peu face à @neymarjr !#UnDînerDeRêves pic.twitter.com/KZB6N2u36r — Fondation PSG (@FondationPSG) 15 mai 2018

Une bataille entre Nagui et Kev Adams

Les 400 convives, dont nombre de joueurs et de personnalités, ont également pu assister à un duel entre Nagui et Kev Adams pour une paire de crampons d'Edison Cavani. C'est finalement le jeune comique qui est reparti avec les chaussures pour la somme de 15 000 euros. Au total, "la vente aux enchères a permis de lever 1 645 000 euros pour la Fondation Paris Saint-Germain", indique le club sur son site. Cette fondation a pour objectif de "favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté d’emploi et d'organiser des animations éducatives et sportives pour les enfants des quartiers sensibles."