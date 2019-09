Neymar reste au PSG : pour l'ancien joueur du PSG Éric Rabesandratana, "le club et le Qatar ont réalisé un coup de force"

Selon Éric Rabesandratana, "les supporters parisiens vont être très fâchés", mais que la situation peut tourner très vite "s'il fait gagner l'équipe et qu'il est performant".

"Le club et le Qatar ont réalisé un coup de force", a estimé sur franceinfo Éric Rabesandratana, ancien joueur parisien, désormais consultant pour Radio France, alors que le feuilleton Neymar semble être terminé. La star brésilienne a annoncé à ses coéquipiers qu'il restait finalement au PSG, alors que le joueur avait annoncé sa volonté de retourner au FC Barcelone.

"A partir du moment où il reste, le club et le Qatar ont démontré leur pouvoir, analyse l'ex-joueur du PSG. Le fait de le garder au club va donner une image différente du PSG, avec un peu plus de consistance. Jusqu'à maintenant, on pensait que les Qataris étaient simplement là pour mettre des sous et qu'au niveau sportif ce n'était pas ça. Le fait que Neymar reste au club peut aider à redorer le blason du club."

Des supporters parisiens "très fâchés"

"Neymar va forcément payer cet été [de tergiversations]. Les supporters parisiens vont être très fâchés. Avec eux, cela va être très compliqué pour lui. Mais on sait que s'il fait gagner l'équipe et qu'il est performant, ça peut tourner très rapidement", a terminé le consultant.

Pour l'instant, Neymar va rester à distance des supporters du PSG puisqu'il va partir aux États-Unis pour rejoindre la sélection du Brésil avec qui il va jouer un match amical contre la Colombie, le 6 septembre à Miami, puis le 11 septembre face au Pérou, à Los Angeles. Le Brésilien pourra faire son retour sous le maillot parisien au mieux le 14 septembre au Parc des Princes, face à Strasbourg.