Ligue des champions : 10 tweets qui nous ont fait rire (ou pleurer) après la nouvelle remontada subie par le PSG

Une déferlante. Quand le PSG est (re)devenu la risée du foot européen après son improbable défaite en 8e de finale de la Ligue des champions face à un Manchester United privé d'une bonne moitié d'équipe (2-0, 1-3, le dernier but étant marqué sur un penalty discutable, mercredi 6 mars), les rois de la saillie en 140 caractères ont bondi sur leur smartphone pour partager leurs traits d'esprit avec le monde entier.

When the after party gets canceled #PSGMUFC pic.twitter.com/CcqaObqSO7