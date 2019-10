"Je me sens à l'aise dans mon club" : Neymar promet de défendre le PSG "bec et ongles"

En 2017, la tour Eiffel s'illuminait pour l'arrivée du joueur au PSG. Deux ans plus tard, les relations entre le club parisien et le joueur brésilien ont connu plusieurs mois de tension. Mais l'attaquant semble désormais jouer l'apaisement.

Les supporters du PSG seront-ils convaincus par cette déclaration d'amour ? L'attaquant brésilien Neymar a assuré lors d'une conférence de presse au Brésil, mercredi 9 octobre, qu'il défendrait le PSG "bec et ongles" malgré son retour avorté au Barça au dernier mercato. "Tout le monde sait ce qui s'est passé lors du dernier mercato, mes envies de départ, mais aujourd'hui je suis heureux et je me sens à l'aise dans mon club", a affirmé le joueur de 27 ans. "Je me donnerai à 100% pour que nous puissions faire de grandes choses", a-t-il ajouté.



Les relations entre le joueur et le club parisien ont été particulièrement tumultueuses ces derniers mois. Au printemps 2019, après une saison difficile, Neymar affiche sa volonté de quitter le club pour retourner en Liga, au Barça. La presse espagnole publie des propos que le Brésilien aurait tenu à Nasser Al-Khelaïfi, PDG du Paris Saint-Germain : "Je ne veux plus jouer au PSG. Je veux rentrer chez moi, là d'où je n'aurais jamais dû partir."

Dès lors, les jours de "Ney" à Paris semblent comptés. La relation avec le club se dégrade. En juillet, la superstar va jusqu'à rafraîchir douloureusement la mémoire des supporters parisiens. Interrogé par un média brésilien sur ses "meilleurs souvenirs" footballistiques, il évoque la fameuse remontada infligée au PSG lorsqu'il portait les couleurs du Barça, en 2017. "Ce que nous [les joueurs du Barça] avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but, c'était incroyable", insiste Neymar, provoquant l'ire des supporters parisiens. Mais depuis, le Brésilien semble avoir fait la paix avec le club. Il a déjà marqué quatre buts en cinq matchs depuis le début du championnat .