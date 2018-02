Foot : Neymar sera absent pendant "au moins six semaines", affirme son père à sept jours du choc face au Real Madrid

Neymar Senior a annoncé que le traitement des blessures de son fils durerait "six à huit semaines", qu'il y ait ou non intervention chirurgicale.

Le PSG va devoir affronter le Real Madrid sans Neymar. Dans un entretien à la chaîne ESPN Brasil (en portugais), mardi 27 février, le père de l'attaquant, qui est également son conseiller, s'est montré clair quant à l'état de son fils, victime d'une "entorse" de la cheville droite et d'une "fissure" osseuse.

"Le PSG sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Neymar lors des prochains matchs, pendant au moins six semaines, car le traitement durera six à huit semaines. C'est ce qui est déjà défini, peu importe s'il y a [chirurgie] ou non", a déclaré le père du joueur, ajoutant qu'il serait de retour "fin avril".

La clarté de l'intervention de Neymar Senior tranche avec le communiqué médical laconique du club parisien lundi et le point-presse évasif de son entraîneur. "Pour Neymar, il n'y a pas de décision d'opération, on va voir comment ça évolue dans les jours qui viennent", avait déclaré Unai Emery, mardi.