Foot : Neymar aura "jusqu'à trois mois" de convalescence, selon son médecin

La récupération "prendra entre deux mois et demi et trois mois", a indiqué le médecin de la Selecao, Rodrigo Lasmar.

Le Brésilien Neymar, joueur vedette du PSG, doit subir une opération d'une fissure osseuse au pied qui aura lieu samedi à Belo Horizonte (Brésil). La récupération "prendra entre deux mois et demi et trois mois", a précisé, jeudi 1er mars, le médecin de la Selecao, Rodrigo Lasmar, après avoir atterri tôt avec la star à Rio de Janeiro en provenance de Paris.

Objectif Coupe du monde

Si cette indisponibilité se confirme, l'attaquant du PSG pourrait ne pas rejouer en Ligue 1 cette saison - la dernière journée de championnat se déroule le 19 mai. A un peu plus de 100 jours de la Coupe du monde en Russie, le footballeur va désormais se concentrer dans sa convalescence sur cet objectif.

La décision d'opérer a été prise "à l'issue du protocole initialement prévu de trois jours de soins" et du bilan "effectué en commun par le staff médical du PSG et celui de la sélection brésilienne", a indiqué le PSG dans son communiqué diffusé mercredi. Pour Neymar, qui souhaite avant tout briller au Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), l'opération doit permettre un rétablissement plus sûr.