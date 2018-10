Foot : le PSG remporte une 11e victoire en 11 matchs de Ligue 1 face à l'OM (2-0)

Un but de Mbappé une poignée de secondes après son entrée en jeu et le tour était joué.

Le PSG s'est laborieusement imposé 2-0 face à l'OM au Stade Vélodrome, dimanche 28 octobre. Mais au-delà du contenu du match, on retiendra le début de saison parfait des Parisiens dans l'Hexagone. Ils ont remporté leurs onze premiers matchs championnat, égalant Tottenham, qui avait réalisé pareil départ en 1960-61 dans les cinq grands championnats européens. Pour battre le record du monde, il va falloir tenir jusqu'au printemps, car Benfica avait remporté 23 matchs de championnat de suite lors de la saison 1972-73, saison qu'il avait fini invaincu.

Les hommes de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel ont débuté dans une composition inédite, en se privant de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, arrivés en retard à une causerie. Il a pourtant fallu attendre l'entrée de l'attaquant international pour que le PSG perce la défense olympienne, jusque là très solide. 20 secondes après son entrée en jeu, et sur son deuxième ballon, Mbappé mettait dans le vent son défenseur pour ajuster Steve Mandanda. Ce petit but suffit au bonheur du PSG qui a réalisé un match hésitant et pauvre en occasions. En toute fin de rencontre, Julian Draxler a doublé la mise sur une contre-attaque éclair.

Au classement, le PSG compte 33 points en 11 rencontres, 8 de plus que son dauphin Lille, qui affiche lui aussi une moyenne exceptionnelle. L'OM est relégué à 14 points du PSG, en cinquième position.