DIRECT. Ligue des champions : le PSG ouvre le score contre Leipzig (1-0) en demi-finale

: Très belle tête.

: Le festival du PSG commence, but de Marquinhos

: Marquinhos ¡!!!!!!!!!

: Et but!!! Ouf, au moins déjà, le PSG a commencé son match dans le bon sens

: Le PSG ouvre le score sur une superbe tête de Marquinhos, bien servi sur coup franc par Di Maria.







: Et juste derrière les Parisiens se voient refuser un but pour une main (une épaule plutôt) de Neymar, qui avait réussi à contrer le dégagement du gardien. Ce match part sur de bonnes bases. Leipzig 0-0 PSG (7e)

: Poteau pour Neymar.

: Le raté de Neymar ! Superbement lancé dans le dos de la défense par Mbappé, le Brésilien trouve le poteau d'un pointu. Leipzig 0-0 PSG (6e)

: Le ballon est parisien, mais ce sont les Allemands qui s'offrent les premières incursions dans la surface parisienne. Sans conséquence pour le moment. Leipzig 0-0 PSG (4e)

: Croisons les doigts et croyons y...

: Le PSG a le pied sur le ballon en ce début de match. Les Parisiens font circuler face à un bloc de Leipzig bien en place. Leipzig 0-0 Paris (3e)

: C'est parti à Lisbonne pour cette demi-finale entre le PSG et Leipzig ! Vous pouvez la suivre et la commenter en direct sur notre site.







: "Vous ne pouvez pas prévoir tout ce que Neymar et Mbappé vont faire, c'est pour ça que ce sont des stars. Ce sera difficile, mais nous devons les faire travailler et les mettre sous pression."



Avant le match, le coach de Leipzig s'est exprimé sur la doublette offensive du PSG.



: "On a joué en 4-3-3 contre Lyon et Bergame, ce n'était pas le moment pour changer de système. Les joueurs se sentent bien dans ce système"".



Sur RMC Sport, le coach parisien justifie sa composition d'équipe.



: A quelques minutes du coup d'envoi, laissons la parole aux deux coachs (allemands) de cette demi-finale.

: Effectivement @Cyrillo Birillo. On compte deux Français côté parisien (Mbappé et Kimpembé) et trois côté allemand (Upamecano, Mukiele et Nkunku). Ce dernier est même un pur produit du centre de formation du PSG, qu'il a quitté en 2019, faute de temps de jeu.

: On remarquera qu'il y a plus de français titulaires à Leipzig qu'au PSG ...#PSG-Leipzig

: C'est la petite histoire derrière ce match. Si Julian Nagelsmann est sur le banc de touche de Leipzig ce soir, il le doit en partie à Thomas Tuchel. C'est ce dernier, qui fut son entraîneur dans l'équipe réserve d'Augsbourg, qui a lancé sa reconversion. Tuchel avait proposé à son joueur, gravement blessé à un genou, de superviser les adversaires pour lui. Voici une photo de l'époque, postée par Culture PSG sur Twitter :

: 4 à 2 pour Leipzig

: On se prend à rêver d'un score fleuve 8 - 2

: Je tente un (optimiste) 3-1 pour le PSG, c'est un score que les Parisiens aiment bien. Tous derrière Paris ce soir, tous derrière Lyon demain

: 3-1 pour les titis parisiens !!

: Qualification de l'équipe allemande aux tirs aux buts (1-1)

: Bonsoir. Leipzig .... jolie défaite napoléonienne en 1813 .... peu après la retraite de Russie ....

: 2-1 pour Paris !

: Allez le PSG !!!! Triplé de Kylian ce soir, c'est son match !

: A une demi-heure du coup d'envoi, allons-y @Marseillais13 (vous n'allez pas vous faire que des amis ce soir). Pour ma part, j'espère un match animé et je vois une victoire du PSG 4-2. Mes collègues Jalila Zaoug (2-1), Vincent Colas (3-1) et Yann Thompson (4-3) voient également le PSG s'imposer. Et les autres lecteurs, quel est votre prono ?





: Bonsoir Thomas. On lance les pronostics pour le match ? Paris se croit trop fort et va se faire avoir. 2-0 pour le Leipzig. ⚽

: Les supporters parisiens auront aussi reconnu l'un de leurs anciens joueurs dans ce onze de départ : Christopher Nkunku. Malgré plusieurs apparitions avec l'équipe première, le Français n'a jamais réussi à se faire une place au PSG, qu'il a quitté en juillet 2019. Francetv sport revient sur sa métamorphose allemande dans cet article.









(LEON KUEGELER / AFP)



: Pas de star dans l'effectif de Leipzig, mais l'un des grands espoirs du football européen au poste de défenseur central : le Français Dayot Upamecano, auteur d'un grand match au tour précédent contre l'Atletico. Nos confrères de francetv sport dressent son portrait dans cet article.









(MAXPPP)

: Nouvelle venue à ce niveau de la compétition, l'équipe de Leipzig ne vous est sans doute pas aussi familière que le Real Madrid ou Liverpool. Sous la houlette d'un jeune coach surdoué, Julian Nagelsmann, elle produit un football décomplexé, très porté vers l'avant. Voici la composition du 11 de ce soir :

: Incertain avant la rencontre, Idrissa Gueye est sur le banc. Cette absence, qui s'ajoute à celle de Marco Verratti, oblige le PSG à passer au plan B au milieu de terrain, avec les titularisations de Paredes et Herrera.

: On commence avec la composition du PSG. Et une demi-surprise, avec la mise sur le banc de Mauro Icardi, peu à son avantage contre l'Atalanta Bergame. Cette performance et le style de l'adversaire, qui devrait offrir des espaces dans le dos de sa défense, ont probablement motivé cette décision de Thomas Tuchel, qui a préféré placer Mbappé dans l'axe. Dans les buts, Sergio Rico remplace Navas.

: Allez Paris, la finale est au bout du match!!

: Allez Paris !!





: Bonsoir Yann, bonsoir à tous ! J'espère que vous êtes aussi motivés que @Paris est magique et sa famille dans les commentaires !

: Mesdames et messieurs, je vous prie de réserver le meilleur accueil à mon collègue Thomas Baïetto, qui me rejoint pour vous faire vivre le match de Paris contre Leipzig. Wilkommen Thomas!

• H-1 avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Ligue des champions entre Paris et Leipzig, deux équipes néophytes à ce stade de la compétition. "Nous sommes absolument prêts", assure l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.