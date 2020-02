DIRECT. Ligue des champions : le PSG au pied du mur et des huitièmes de finale à Dortmund

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Ah, une bonne nouvelle venue de l'Est pour les supporters parisiens (mais moins à l'Est que Dortmund).

: Au micro de RMC Sport, chaîne qui diffuse la rencontre, l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a justifié ce changement tactique dernière minute.

: @Fouteuse Nous vous tiendrons informés de l'évolution du score. Mais sachez que la semaine, nous privilégierons Lyon-Juventus, a priori assez déséquilibré, au thermonucléaire Real Madrid-Manchester City, qui aura lieu en même temps.

: Le vrai match ce soir c'est l'Atletico Madrid /Liverpool...

: Une statistique pour rassurer les supporters parisiens, qu'on imagine nerveux à 30 minutes du coup d'envoi.

: On essaie de décrypter la composition du PSG, qui peut s'articuler en 4-3-3 ou en 3-4-3. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les défenseurs qui vont devoir se coltiner Haaland, le petit prodige anglais Jadon Sanchon ou l'ancien Lensois Thorgan Hazard qui n'est pas manchot non plus, ça veut dire beaucoup.

: Le joueur du Borussia qui fait peur à tout le monde, c'est incontestablement l'attaquant norvégien Erling Haaland, arrivé à la mi-saison en provenance de Salzbourg et qui a déjà marqué 9 buts en cinq matchs (dont trois seulement comme titulaire). Si jamais l'arrière-garde parisienne défend aussi bien qu'à Amiens (où elle a pris quatre buts), ce match pourrait bien tourner à la comédie musicale tragique, genre La Haaland (vous l'avez ?).





: Un petit 2-2 sympathique !

: 3-1 Paris avec un Neymar classe mondiale !

: 3-2 pour le PSG !

: Pierre, je vais surprendre mais 3:0 pour Paris...

: Victoire des Allemands 3/2

: Borussia 4 Qatar 0

: Une défaite de Paris à l'aller et une qualification au retour.

: 1-4 allez les Parigots

: 5 à 0 pour le Borussia.

: Voici une première salve de vos pronostics, qui sont très très très tranchés. Pour vous (comme pour nous, remarquez), le match nul n'est pas une option.

: Les compositions des deux équipes sont tombées. Pas de surprise pour Dortmund. En revanche, côté parisien, Thomas Tuchel bouscule son schéma tactique habituel et lance un 3-4-3 avec le trio Di Maria - Mbappé (seul en pointe) - Neymar en attaque, et le retour de Marquinhos en défense centrale. Une expérimentation tactique dans un match crucial, qui rappelle l'ère Laurent Blanc. Le nom de l'ex-entraîneur du club, adepte des coups tactiques, remonte d'ailleurs sur les réseaux sociaux.

: Comme souvent en déplacement, des fans du PSG ultra-motivés ont commencé à mettre l'ambiance dans le centre-ville avant de se rendre au stade. A noter que la police allemande a procédé à plusieurs interpellations en marge du cortège.

: Vous les attendiez tous avec impatience, voici les pronostics de la rédaction. Honneurs à ceux qui prévoient un succès allemand : Vincent Matalon prédit un succès des Schwartzgelb 3-2, Mounir Belhidaoui envisage même un triomphe 4-1 du Borussia. De l'autre côté, Élise Lambert prédit un succès 4-3 des hommes de Thomas Tuchel et moi une victoire 4-2 qui les enverrait (pratiquement) en quarts de finale.



A vous dans les commentaires ! Rappelons que le vainqueur a droit à une entrée de live à sa gloire à la fin du match.

: Bonsoir Élise, et quel est le pronostic de notre ami Pierre Godon pour le match de ce soir ? Gadin du PSG ? Match nul ou victoire à l'arraché vu les dernières prestations ? 😉

: Jaune, comme la couleur du maillot de Dortmund, mais pas que... "Les supporters utilisent des grands gobelets à bière pour faire leurs besoins. Du coup, il faut bien jouer en 2ème période, sinon ça peut finir sur les joueurs...", raconte Polo Breitner, fin connaisseur du foot allemand sur RMC. Neymar est prévenu.





: Bonsoir Élise, bonsoir à toutes et à tous ! Le PSG est au pied du "mur jaune" ce soir. Le "mur jaune", c'est cette tribune très raide de 17 000 places (en configuration européenne) plantée derrière un but qui est réputée comme la plus impressionnante d'Europe.

: Légende du foot espagnol, l'ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas prend sa retraite sportive. C'est le président de son club actuel, le FC Porto, qui l'annonce. Le joueur, âgé de 38 ans, n'avait plus rejoué depuis un infarctus dont il avait été victime à l'entraînement en mai dernier. Il avait rejoint l'encadrement de l'équipe et s'est déclaré hier candidat à la présidence de la fédération espagnole de football.







: C'est le grand jour pour le PSG : celui du retour de la Ligue des champions, et du début de la phase à élimination directe qui lui réussit si peu. Premier obstacle sur la route des Parisiens : le Borussia Dortmund en 8e de finale. Un club populaire que tout semble opposer au Paris Saint-Germain, hormis Thomas Tuchel, ex-entraîneur du BVB, aujourd’hui sur le banc parisien. Plus de détails dans notre article.