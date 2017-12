2017 : ces images qui ont marqué l'année

De nombreuses actualités importantes auront marqué 2017. Raqqa, la ville syrienne, est en ruine, mais libre. 2017 aura été l'année de la déroute militaire de Daech. Même recul en Iraq, l'organisation État islamique a perdu la ville de Mossoul. Mais le terrorisme sévit toujours et un attentat a fait 22 morts au Royaume-Uni, à la sortie d'un concert.

Comme l'actualité, le climat semble aussi devenu fou

Comme l'actualité, en 2017 le climat lui aussi semble devenu fou. Les Var et les Alpes-Maritimes ont connu d'importants incendies. Le cyclone Irma a dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans les Antilles. Le transfert le plus cher de l'Histoire en football a eu lieu cette année, avec Neymar au PSG pour 222 millions d'euros. Le record de la popularité est à décerner à Johnny Hallyday. Des centaines de milliers de fans étaient à Paris pour ses obsèques.

