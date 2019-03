DIRECT. Ligue des champions : le PSG veut chasser le fantôme de la remontada face à Manchester United

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: La composition du PSG est bien celle attendue : Buffon - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti, Alves, Draxler, Di Maria - Mbappé.

: Petite surprise dans la composition de Manchester United, où Ole-Gunnar Solskjaer aligne (sur le papier) une défense à cinq, sans doute pour contrecarrer la fusée Mbappé.

: Et moi qui ne fait jamais de pronostics, je parie sur 4-3 pour Paris

: Paris SG 1 / 1 Manchester United. Bonne soirée et bon match à tous

: PARIS SG 2/2 MANCHESTER

: 2-0 pour les Anglais et ensuite le PSG gagne aux tirs au but.

: Quel est votre pronostic Pierre ? Personnellement je sens le match piège ce soir, avec des Anglais qui n'ont plus rien à perdre... mais soyons optimistes : 2-2 :)

: Vous continuez à nous donner votre pronostic dans les commentaires (pour rappel, les nôtres sont ici).

: Une statistique qui va rassurer les supporters parisiens, dont Clément Parrot qui passe son stress sur les chips disposées dans la rédaction. Le bilan du PSG à domicile depuis son retour en Ligue des champions en 2012 est remarquable : 20 victoires, 9 nuls, 2 défaites. Seuls le Barça et le Real ont réussi à s’imposer au Parc des Princes en sept ans. Des équipes autrement plus solides que ce Manchester bâti de bric et de broc.

: Lors des cinq derniers matchs où il a été aligné, Kylian Mbappé a marqué un but. Le record du club en la matière appartient à l’attaquant panaméen Julio Cesar Dely Valdes avec neuf buts en neuf matchs à la fin des années 1990, note le site Paris canal historique.





: Bien sûr @anonyme. Je suis un peu en retard car j'écoute en même temps l'interview d'Edouard Philippe sur BFMTV. Nantes mène pour l'instant 2-0 sur le terrain de Vitré dans ce quart de finale de la Coupe de France. Boschilia et Mance permettent pour l'instant aux Nantais de mener.

: Bonsoir, avez-vous le score à la mi-temps du quart de finale AS Vitré/ Nantes ?

: La qualification en quarts de finale rapporterait 10,5 millions d’euros au PSG. Selon le journal L'Equipe, le club a déjà touché 85 millions d'euros pour sa présence en huitièmes.

: Quatre joueurs parisiens sont sous la menace d'une suspension pour le quart de finale aller en cas de carton jaune ce soir : Marco Verratti, Juan Bernat, Julian Draxler et Thilo Kehrer. Pour le milieu italien, un habitué des "biscottes", ce serait très préjudiciable pour l'équipe, qui ne joue pas aussi bien sans lui.











: @Steeven18 Absolument, et comme d’habitude au Parc des Princes, il y aura du beau monde en tribune. On y trouvera l'émir du Qatar, ainsi que Paul Pogba. Le joueur de Manchester, suspendu après son carton rouge à l'aller, a quand même fait le déplacement. Assisteront aussi au match Nicolas Sarkozy, Anne Hidalgo, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, et aussi Didier Deschamps.











: Bonsoir. Le match de LDC entre le PSG et MU se jouera-t-il à guichets fermés ?

: Vous ne connaissez personne (ou presque) dans la composition de Manchester United ? C'est normal : c'est l'infirmerie qui est la mieux garnie du côté du club anglais (avec pas moins de cinq titulaires blessés, dix joueurs au total), plus Paul Pogba suspendu.

: L'ambiance monte aux abords du Parc des Princes, où les supporters n'ont pas lésiné sur les fumigènes. Un tifo majestueux est prévu pour l'entrée des deux équipes tout à l'heure.

: 2-1 Manchester donc Paris passe

: Mon pronostic pour ce soir ! PARIS SG 3 - 0 MANCHESTER UNITED

: Je sens un vieux 0-0 tout pourri ce soir, entre Paris et Manchester.

: On n'oublie pas notre traditionnel concours des pronostics, avec à la clé, rappelons-le, une entrée de live à la gloire du vainqueur à la fin du match et la reconnaissance éternelle de la rédaction, ce qui n'est pas si mal.



Tout le monde est unanime ici : mon camarade Clément Parrot, supporter du PSG qui ne tient pas en place depuis ce matin, pronostique un succès 3-0. Yann Thompson et moi-même misons sur un 2-0, Stéphanie Thonnet prévoit une pluie de buts avec un 3-1 et Steeve Awono prévoit aussi un succès, mais plus étriqué (2-1). A vous dans les commentaires !

: Bonsoir Clément, bonsoir à toutes et à tous ! La situation n'est pas la même, mais on ne peut s'empêcher de penser au mot "remontada", même si le cœur de chaque supporter parisien saigne en l'entendant.Ce soir, ce serait quand même très, très surprenant qu'un Manchester United décimé refasse le coup du Barça d'il y a deux ans. A moins que...





: Il est l'heure d'accueillir dans ce live celui qu'on ne présente plus. Il est le Kylian Mbappé de notre rédaction : il est rapide, il s'exprime bien et il est souvent décisif. L'inégalable Pierre Godon nous rejoint pour suivre le match retour de Ligue des champions PSG-Manchester.





: Je n'oublie rien @anonyme. D'ailleurs, ce dernier quart de finale de Coupe de France a commencé depuis un peu plus de 15 minutes, entre l'équipe de N2 de Vitré et Nantes. Je vous tiendrai au courant de l'évolution du score.

: Bonjour Clément. N'oubliez pas le quart ce finale de coupe de France de foot AS Vitré-FC Nantes à Laval ! 👍👍👍

: Le PSG reçoit ce soir Manchester United pour peut-être se hisser en quart de finale de Ligue des champions. Coup d'envoi à 21 heures. Un match à suivre dans ce direct avec l'inégalable Pierre Godon.