Ligue des champions : malgré la déception du match nul face à Leipzig, Wijnaldum s'affirme

Il voulait que la Ligue des champions les aide à grandir. Mardi, à la veille du match face à Leipzig, c'est un Georginio Wijnaldum pas encore totalement installé dans son nouveau club qui est arrivé en zone mixte. Si son équipe n'est pas ressortie grandie du choc face à Leipzig (2-2), lui, a marqué des points, mercredi 3 novembre.

Joueur majeur du Liverpool de Klopp, avec 46 matchs en moyenne sur les quatre dernières saisons, Wijnaldum a peiné à trouver sa place dans le collectif parisien qu'il a rejoint à l'intersaison. Mardi, en conférence de presse, il concédait : "Je dois mieux connaître mes nouveaux équipiers. C'est un nouveau départ pour moi avec un nouveau club et un nouvel entraîneur. Il faut du temps pour s'habituer les uns aux autres et former une très bonne équipe qui se connaît bien."

Deux éclairs en première période

Titulaire à gauche du milieu face à Bruges, remplaçant de Verratti face à City, puis d'Herrera face à Leipzig, à chaque fois dans des 4-3-3, il a finalement été aligné au centre du jeu dans un 4-2-3-1 mercredi. Neymar et Di Maria à ses côtés. Dans le premier acte, il a d'abord été l'un des seuls à tenir la baraque dans un milieu de terrain submergé. Plus haut que ses homologues du milieu, Gueye et Danilo, il a moins subi les foudres des milieux allemands déchaînés.

C'est finalement contre le cours du jeu que Wijnaldum s'est signalé. Sur la seule occasion parisienne, il a inscrit le premier but des siens, à la 21e minute. C'est aussi l'un des seuls mouvements du trio Mbappé-Di Maria- Neymar. Encore muet sous les couleurs du PSG jusqu'alors, le Néerlandais a explosé dans les bras de ses coéquipiers. Comme une délivrance.

LE DOUBLE POUR WIJNALDUM ! La renaissance du Néerlandais. Il trompe le portier de Leipzig grâce à une tête à bout portant. Le PSG reprend l'avantage. pic.twitter.com/sup0vYe59X — RMC Sport (@RMCsport) November 3, 2021

Serein dans un milieu chahuté

Plus occupé à courir derrière les Rouge et Blanc de Leipzig qu'à délivrer des galettes à ses attaquants, le Hollandais s'est montré discret, à l'image de son équipe. Avant de sortir une nouvelle fois de sa boîte, pour délivrer les siens façon hold-up peu avant la pause.

Sur un des rares corners parisiens en cette première période, c'est encore lui qui a été à la réception d'une remise de son capitaine Marquinhos pour placer ensuite sa tête au fond des filets.

2 - Georginio Wijnaldum a marqué 2 buts ou plus lors d'un même match dans le Top 5 européen tcc pour la première fois depuis mai 2019, déjà en Ligue des champions, avec Liverpool contre Barcelone. Sauveur. #RBLPSG pic.twitter.com/rGW40TgEHL — OptaJean (@OptaJean) November 3, 2021

Quelle place dans le milieu de terrain parisien ?

Plus discret en seconde période, il a laissé les clés du camion à Neymar. Souvent décroché, c'est le Brésilien qui a pris le contrôle du jeu. C'est aussi lui qui a pêché à la conclusion après un beau travail de Wijnaldum (63e). L'égalisation de Leipzig à la 90e+2 apparaît comme un symbole, alors que le Néerlandais a été remplacé à la 85e par Ander Herrera.

Après un début de saison mitigé, l'ancien joueur de Liverpool a été l'un des rares Parisiens à surnager mercredi soir. Dans un milieu de terrain en chantier, comme en témoignent les prestations de Gueye et Danilo, il pourrait avoir marqué des points. Reste maintenant à confirmer, et à s'imposer encore un peu dans le collectif de Pochettino. Après ce doublé face à Leipzig, une chose est sûre, ses coéquipiers le connaîtront mieux, comme il le souhaitait.