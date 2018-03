Ligue des champions : le PSG est éliminé après sa défaite (2-1) contre le Real Madrid au Parc des Princes

Les joueurs parisiens ne verront pas les quarts de finale. Comme à l'aller, ils ont de nouveau été battus au retour, mardi soir.

La remontada n'aura pas lieu. Le PSG a dit au revoir à la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Les Parisiens n'ont pas réussi à rattraper leur retard sur le Real Madrid. Battus 3-1 par les Espagnols à l'aller, les joueurs de la capitale ont perdu 2-1 au retour, mardi 6 mars, sur leur pelouse du Parc des Princes.

Après une première période vide d'occasions, tout s'est joué en seconde. Les Espagnols ont ouvert le score à la 51e par Cristiano Ronaldo, après une perte de balle du défenseur parisien Dani Alves à 60 mètres de ses buts. Asensio la récupère, et pousse son effort sur le flanc gauche avant de servir Lucas Vazquez dont le centre est repris au deuxième poteau par une tête piquée victorieuse du Portugais.

Comme si cela ne suffisait pas, Marco Verratti quittera ses partenaires à la 66e, après avoir écopé d'un deuxième carton jaune.

Une once d'espoir allait revenir quelques minutes après, lorsqu'Edinson Cavani égalisa. C'était sans compter sur les Espagnols qui faire taire une bonne fois pour toute les Parisiens, en inscrivant un deuxième but... grâce à une incroyable passivité de la défense parisienne. Après une perte de balle de Pastore, Adrien Rabiot renvoie un centre de Ronaldo... mais dans l'axe. Une aubaine pour Cazemiro. Sa frappe est contrée et trompe Areola.