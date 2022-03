Ligue des champions : la colère noire de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo après l'élimination du PSG contre le Real Madrid

Encore raté pour le PSG. Le club parisien a été éliminé de la Ligue des champions, en huitièmes de finale, après une défaite 3-1 mercredi soir sur la pelouse du Real Madrid. Les Parisiens avaient pourtant gagné le match aller 1-0, et menaient même au score après un but de Kylian Mbappé en première période.

Mais tout s’est déréglé à l’heure de jeu : une grosse erreur du gardien parisien a remis le Real sur les rails. Et Karim Benzema, auteur d’un triplé historique en 17 minutes seulement, a enterré les espoirs des parisiens, qui ont complètement perdu les pédales... Jusque dans les vestiaires où les dirigeants du PSG se sont passablement énervés. Selon nos informations, le ton est monté alors que les dirigeants parisiens avaient demandé à voir l’arbitre de la rencontre, le Néerlandais Danny Mekkelie, coupable pour le clan parisien d’avoir oublié de siffler une faute de Karim Benzema sur l’action du premier but madrilène.

"On a un peu perdu le contrôle"

Devant les caméras, le staff parisien représenté par Mauricio Pochettino et Léonardo, a du mal à digérer cette nouvelle désillusion, qui a pour origine, selon eux, ce premier but qui aurait dû être invalidé pour une faute de Benzema sur le gardien parisien. "C'est une action déterminante qui change le cours du match", plaide l'entraîneur argentin, quand le directeur sportif du PSG précise : "Ce n'est pas pour nous excuser par rapport à des décisions arbitrales, mais c'était difficile pour nous. On a un peu perdu le contrôle, c'était déterminant ce moment-là".

En coulisses, l'ambiance était moins diplomate. Alors que plusieurs membres de la délégation parisienne, et notamment le président Nasser Al Khalaïfi ainsi que le directeur sportif Léonardo insistaient pour voir l’arbitre, les dirigeants parisiens passablement énervés ont demandé à un caméraman de la télévision du Real Madrid d’arrêter de les filmer, alors que ce dernier ne les avait pas quitté d’une semelle, filmant tous leurs faits et gestes. Selon la presse espagnole, un rapport mentionnerait un comportement agressif des dirigeants parisiens.

Informa @partidazocope



Al-Khelaïfi ha intentado atacar a un empleado del @RealMadrid que grababa sus quejas al árbitro



Le ha gritado "voy a matarte"



Sus guardaespaldas le han parado



Leonardo, nervioso, ha exigido que se eliminen las imágenes



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/oDJx5Qsjjq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 9, 2022

Mais ces derniers, contactés par franceinfo mercredi soir, ont admis s’être rassemblés pour demander à parler au directeur du jeu, mais formellement réfuté tout acte de violence.